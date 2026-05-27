高鐵出包釀近年最嚴重誤點 史哲回應了：保留設備提交第三方調查

台灣高鐵公司今舉辦115年股東常會，談到25日的號誌訊號異常事件致近年最嚴重延誤事件，高鐵董事長史哲除致歉外，也強調已保留所有設備並提交的第三方調查，盼找到根本原因，避免類似事件再次發生。

史哲今於115年股東常會中致詞表示，高鐵今年19歲，明年將通車滿20年，即將20歲的高鐵，每年陪伴民眾南來北往，同時也面臨各種軟硬體必須更新、升級的狀況。

史哲指出，20年前通車面臨新設備、新軌道、全新營運的穩健發展，20年後的高鐵則要面臨新舊並存，更新與穩健營運須同時並存，高鐵公司只能利用每天營運結束的夜間4.5小時維修時間，除進行日常維修，還要執行各項更新作業，這樣的挑戰不亞於營運初期，甚至難度更高，但這也是高鐵永續營運必須達成的工作。

史哲說，25日深夜高鐵苗栗段進行「轉轍器控制機箱」電源模組更新工作時，發生號誌異常現象，後續雖透過營運調整、系統重置，仍無法有效解決狀況。為不讓高鐵營運全面中斷，因此改採全天每小時3班營運模式，卻也造成許多乘客行程延誤。

史哲表示，這事件凸顯安全永遠擺在高鐵的第一位，因應高鐵安全要求，系統號誌系統有非常的嚴格的限制，一但面臨異常訊號狀況，降速比維持營運是必然的結果，再次向所有旅客致歉，也感謝乘客在過程中耐心等待及包容，展現高度公民素質，配合現場工作人員安排完成運輸工作。

史哲重申，針對25日號誌訊號異常事件致嚴重延誤再次表達歉意。過去進行同樣更新作業已更新逾8成的設備，卻首次發生這樣的異常狀況，目前已保留所有設備並提交第三方調查認證，盼找到根本原因，避免類似事件再次發生。

史哲說，現在面臨狀況跟20年前不一樣，有信心未來的關鍵這幾言，更新與營運同時並存的過程中，會繼續突破新的局面，讓高鐵能永續、穩健發展。