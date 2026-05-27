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今恐飆極端高溫！小心熱傷害 下周赴日旅遊注意薔蜜颱風動態

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，今天特別留意高溫現象，中南部內陸有36度以上高溫機會，北部至東南部也需留意局部極端高溫及焚風現象。本報資料照片
各地天氣高溫炎熱，今天特別留意高溫現象，中南部內陸有36度以上高溫機會，北部至東南部也需留意局部極端高溫及焚風現象。本報資料照片

各地天氣高溫炎熱，今天特別留意高溫現象，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，除中南部內陸有36度以上高溫機會外，北部至東南部也需留意局部極端高溫及焚風現象。外出活動務必做好防曬並多補充水分，避免熱傷害。

今天西南風持續偏強，且環境水氣少，各地維持晴時多雲天氣。林孝儒表示，雖然午後受熱力作用影響，局部地區雲量增多，山區有零星短暫陣雨機會，但整體來說天氣都是較穩定的。

林孝儒表示，明天整體天氣型態仍與今天類似，各地普遍為晴時多雲且氣溫炎熱。不過隨著北方鋒面逐漸南下接近北部海面，北部至東北部雲量將略為增多，午後山區熱對流發展機率提升，有短暫陣雨或雷雨機會；入夜後北部降雨也將逐漸增多，轉為陰有較廣泛短暫陣雨的天氣。未降雨前體感仍偏炎熱，仍須持續留意高溫現象。

周五的天氣變數較大，他說，周五受鋒面通過影響，各地轉為陰或多雲天氣。雖然鋒面結構偏弱，直接降雨影響仍以北部至東北部較為明顯，整體大氣環境仍不穩定，中南部午後配合熱力作用，也較有利對流發展，帶來短暫陣雨或雷雨。氣溫依舊悶熱，但容易出現局部雷雨及較大雨勢，戶外活動多加留意天氣變化。

周末隨鋒面遠離，環境轉為東北風影響，各地大致回到多雲到晴、有陽光露臉的天氣；不過，林孝儒表示，由於環境水氣仍多，加上中南部轉為背風弱風區，午後熱對流將較容易發展，仍須留意短暫陣雨或雷雨機會。

今年第6號颱風薔蜜已於今天上午8時生成，林孝儒表示，預測至下周前期，將主要朝琉球群島海面前進後北轉機率最高，發展區域及路徑與台灣尚有一段距離，對台灣天氣的直接影響相對有限，後續仍可持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

薔蜜颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
薔蜜颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

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