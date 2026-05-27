Threads瘋傳「捐精換RTX顯卡」 泌尿醫打臉：直接升天

近日Threads瘋傳一張超狂哏圖，宣稱只要「捐精1公升」，就能免費獲得NVIDIA旗下高階顯卡RTX 4080、RTX 5070，引發不少科技迷與網友熱議。不過，泌尿科醫師高銘鴻看完後直搖頭，直言這根本不可能，甚至笑稱如果真的一次射一公升，「不只精神上會絕頂升天，物理意義上也會直接升天」。

這張哏圖近日在社群平台瘋傳，畫面主打「捐精換顯卡」，讓不少網友笑翻，甚至有人開玩笑直呼「宅男暴動了」。不過也有眼尖網友發現，圖片疑似為AI生成，因為左邊明明寫著「捐精」，右邊卻寫「捐血流程」，而且部分字體還出現明顯扭曲。

對此，高銘鴻拍片指出，若以一般成年男性來計算，假設一周射精3次、每次約30毫升，一整年累積下來大約也只有460毫升左右，換句話說，1公升幾乎等於兩年的總量，根本不可能一次達成。

高銘鴻也解釋，精子的製造量與攝護腺粒儲精能力本來就有生理極限，雖然每個人狀況不同，但絕對不可能一次排出1公升精液，「如果真的發生這種事，不只精神上升天，物理意義上也會升天」。

不過，高銘鴻也提到，適當射精對男性健康確實有幫助。過去研究指出，男性若每月射精21次以上，有助降低攝護腺癌發生率；適度性行為也能降低攝護腺發炎帶來的不適與發生頻率，等同幫攝護腺定期排毒。

美國非營利防癌組織Fuck Cancer近日拋出大膽口號，建議男性「一個月至少射精21次」幫助降低前列腺癌風險。專家指出，這句口號不是在開玩笑，而是有長期研究背書的防癌建議。男性每月射精21次以上，罹患前列腺癌的風險就比射精頻率較低者減少約19%至22%。不過，「21次」不是絕對門檻，而是統計分析得出的參考值，即使每月只射精約8次，風險也會略為降低。