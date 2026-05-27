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新光保全響應「農業永續ESG」 攜手農業部推動生物多樣性保育

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
新光保全力挺「農業永續ESG」，產官座談共創農業永續行動影響力。圖／新光保全提供
新光保全力挺「農業永續ESG」，產官座談共創農業永續行動影響力。圖／新光保全提供

因應全球永續轉型趨勢及「國際生物多樣性日」倡議，農業部首度攜手由《天下雜誌》成立的「天下永續會」，於臺北文創會所舉辦「企業挺《農業永續ESG》產官座談暨宣誓儀式」，邀集金融、科技、醫療、服務及製造業等30家指標企業代表齊聚交流，共同探討企業如何透過農業ESG行動，推動生物多樣性保育與自然正向發展，攜手打造兼顧環境、社會與經濟價值的永續未來。

農業部表示，面對全球淨零轉型與永續治理浪潮，企業不僅是推動ESG的重要力量，更是促進農業永續及生物多樣性保育的關鍵夥伴。透過跨域合作與資源整合，企業可從核心能力、供應鏈管理及永續發展目標出發，與農業場域建立長期合作關係，進一步擴大永續影響力，創造多方共好的發展成果。

新光保全由資深協理鄒國民代表出席，在座談中分享企業近年在永續治理與生物多樣性領域的實踐經驗。鄒國民表示，新光保全長期關注環境永續議題，除持續深化智慧科技應用及企業治理外，也積極將生態保育理念融入企業文化與員工參與行動，從棲地營造、生態保護到永續教育推廣，逐步建構企業內部的永續共識。

他指出，永續不只是理念，而是需要落實於企業日常營運與價值鏈管理之中。新光保全希望透過實際參與環境保育及生態共好行動，將永續理念轉化為具體成果，並透過員工參與及企業資源投入，為自然環境創造更多正向影響。

新光保全進一步表示，企業推動永續發展無法單靠單一力量完成，必須透過公私協力及跨領域合作，串聯更多夥伴共同投入。未來將持續關注農業永續、生態保育及自然正向等議題，並透過多元合作模式，攜手政府部門、供應鏈夥伴及社會各界，共同打造更具韌性與生態價值的產業環境。

此外，活動現場同步展示農業部推動的「ESG STORE」媒合平台成果，呈現企業與農業場域合作的多元案例，涵蓋友善農業、生態棲地營造、原鄉保種及海洋復育等面向，展現跨界合作所創造的永續價值。

農業部 天下雜誌

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