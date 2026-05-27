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高溫假呢？5月直逼40度 網崩潰「熱到快融化」：洗完澡5分鐘就濕掉

聯合新聞網／ 綜合報導
還沒進入6月，各地已出現極端高溫，令許多人吃不消。 示意圖／AI生成
還沒進入6月，各地已出現極端高溫，令許多人吃不消。 示意圖／AI生成

太平洋高氣壓持續發威，全台近日高溫炎熱，午後雷陣雨也遭強力壓制。中央氣象署最新預報顯示，全台平地普遍高溫上看33至35度，大台北、中南部內陸及花東縱谷局部更可能出現37度以上極端高溫，體感溫度恐飆破40度，讓不少民眾在Threads直呼：「現在才5月就熱成這樣，7、8月怎麼辦？」

許多網友在Threads分享自己的「融化實錄」。有人表示「坐在椅子上像坐在三溫暖裡」、「洗完澡5分鐘地板乾掉，我濕掉」，也有人騎車通勤時被烈日曬到皮膚發痛，「每天從新北騎到台北上班，到公司已經頭暈」。

還有不少民眾擔憂，現在尚未進入真正的盛夏就已熱成這樣，未來恐怕更加極端。「每一年都在破高溫紀錄」、「明年只會更熱」、「還沒到梅雨季就已經濕成這樣」，相關留言引發大批網友共鳴。

部分網友則指出，真正可怕的不是氣溫，而是濕度與體感溫度。有民眾提到，「室溫28度體感像35度」、「今天體感超過42度」，也有人說自己只是短暫外出就快窒息，「走兩步全身爆汗」。

除了台灣，全球多地近期也出現異常高溫。有網友分享，西班牙部分地區已飆到38度，瑞士近日也達30度以上，甚至「跳進湖裡游泳，水都是溫的」。不少人因此將高溫現象與全球暖化、聖嬰現象連結在一起，感嘆「人類會被自己搞沒」。

不少網友也開始分享自己的避暑方式，有人笑稱「整個暑假準備趴在阿嬤家的地板上」，也有人打趣說「我不知道7、8月會不會破40，但我體重已經先破了」。

針對是否有高溫假的政策研擬措施，立法院交通委員會去年即審查《氣象法》修正草案，擬正式將「高溫」納入災害性天氣定義，未來氣象署發布高溫特報時，各主管機關可望據此訂定高溫出勤與勞動保護標準。

而高溫假即使上路又該如何放？交通部表示，高溫假可能不會像颱風假一樣放整天，目前研擬的方向，並非比照颱風假全面停班停課，而是朝依高溫時段，採取休息、補水、通風與出勤津貼等彈性調適措施。

高溫擬納災害天氣特報。 圖／聯合報
高溫擬納災害天氣特報。 圖／聯合報

高溫 高溫假 熱浪

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