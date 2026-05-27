整理包／高齡換照新制一次搞清楚 超詳細攻略23個QA不可不知

高齡駕駛換照年齡新制5月31日上路，6月1日正式實施，從75歲改為70歲，領有各級普通汽車及機車駕照者，若逾期未換照仍駕車，最高可處3600元罰鍰。聯合新聞網整理相關問答，謹供讀者參考。

問：新制適用對象？

答：滿70歲者。

問：什麼時候可以開始進行？

答：監理機關將針對年滿70歲的駕駛寄發「換照通知書」。需持通知單內附上的體檢表格，前往各衛生醫療機構進行體檢，再上道安講習課，完成後即可換照。

問：多久時間內要完成換照？

答：已滿70歲未滿75歲（民國45年5月31日至民國40年5月30日出生）者，應於民國117年5月31日前要完成換照。

民國45年5月31日後出生、滿70歲者，緩衝期2年內要完成換照。

民國40年5月31日前出生，但不含民國31年6月30日前出生者，滿75歲者，採違規動態管理。緩衝期3年內要完成換照。

問：換照要做哪些事？

答：體格檢查合格（效期3個月）、完成2小時高齡換照講習（效期1年）。至於滿75歲者，要再有認知功能測驗合格或無患中度以上失智證明文件。公路局建議可先完成體檢再參加換照講習，無一定順序。

問：換照以後駕照的效期是多久？

答：換發效期至75歲的有效駕照。而已經滿75歲者，換發3年效期的有效駕照，之後每3年換照1次。

問：辦理換照，要攜帶哪些證件？

答： 1、身分證正本。2、原有的汽、機車駕照，若遺失無需攜帶。3、最近2年內五官清晰的1吋彩色照片4張（體檢表與換領新照使用）。

問：如果過了緩衝期沒有換駕照會註銷駕照嗎？會有什麼處罰?

答：其駕照將屬「逾有效期間」，依法不得繼續駕車；並非立即強制註銷，但已喪失合法駕駛效力。如駕照逾期後仍駕車上路，經警察攔查或舉發，將依道路交通管理處罰條例第22條第1項第7款規定，以「駕照逾有效期間仍駕車」論處，處1800元以上至3600元以下罰鍰。

若駕照逾期仍駕車，經舉發後，公路監理機關會以通知方式勸導，若於通知後3個月內完成換照，或自願繳回駕照者，可免予處罰。

問：新制和舊制，體格檢查有調整什麼項目？

答：新制調整「75歲以上駕駛人換領駕駛執照登記書」，新增8項駕駛人自我聲明，由駕駛人就近期身心狀況進行自我評估並簽名，供醫師審查時參考，以條列方式勾選：經常頭暈或白天嗜睡。曾經有昏倒情形。心臟不舒服（心悸、胸悶，會影響活動）。容易喘或呼吸不順。有糖尿病，曾經低血糖（頭暈、發抖）。記性變差或容易分心，偶有迷路。有情緒憂鬱、容易生氣或喝酒、用藥狀況，且影響生活。親友擔心我的駕駛能力，收到交通罰單，或發生交通事故。

問：要去哪裡體檢？家裡附近的診所可以嗎？

答：可前往有施作汽車／機車駕駛人體檢的評鑑合格醫院、衛生所或經監理機關委託之代辦診所。並非所有評鑑合格醫院、診所都有辦理汽車／機車駕駛人體檢，建議可先在監理服務網、公路局官網或各區監理所網站查詢「體檢地點」（https://www.thb.gov.tw/cp.aspx?n=48）清單。

問：高齡換照講習需要費用嗎？要上多久的時間？

答：換照講習為免費課程，課程時間2小時，為50分鐘、2堂課，包含危險感知體驗。上課紀錄1年有效。

問：高齡換照講習要預約嗎？

答：可至「監理服務網」（https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-drv/driver/drvElderClass）線上預約報名。或是致電至監理所站專人預約。也可至鄰近監理單位由服務人員協助報名現場預約。

問：哪些地方可以上課？

答：全國37個監理機關定點定時開課。結合路老師就近至各關懷據點上課。配合辦理高齡換照講習的駕訓班。查詢全台開課地點：https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-drv/driver/drvElderClass

問：高齡換照講習課程，上課內容有什麼？

答：第1堂課為健康與交通安全、交通安全新政策與法規、交通安全知識。第2堂課為交通事故常見樣態、交通事故造成的影響、強化操作技能（含危險感知體驗）。

問：上完高齡換照講習需要考試嗎？

答：完成2小時課程後，不需考試。

問：如果未滿70歲或是已滿70歲者要考駕照，考駕照時需要上換照講習嗎？

答：不需要。依據道路交通安全講習辦法第6條規定，公路主管機關對年滿70歲之駕駛人，於換發駕照前，應施以講習；爰高齡換照講習是對於已領有駕照之長輩辦理免費講習教育訓練。未滿70歲或是已滿70歲的長輩要考駕照，依照各車種考駕照規定完成初領領講習、筆試、路考等程序。

問：高齡換照體檢有哪些項目？

答：視力、辨色力、聽力、四肢是否健全、活動能力、有無惡疾及身心狀況項目。

問：體檢時，視力或其他項目不合格，怎麼辦？

答：70至74歲緩衝期2年、75歲以上緩衝期3年，可於緩衝期間治療不合格項目。若體格體能已有變化，例如身體半邊中風，須限駕自動排檔車或改裝特製車輛，則依身心障礙者報考汽車及機車駕駛執照處理要點辦理。

問：體檢時可以戴眼鏡或助聽器嗎？

答：可以。視力與聽力檢查皆以「矯正後」的結果為準。體檢時務必配戴平時開車使用的眼鏡或助聽器。

問：我有汽、機車兩張駕照，體檢費用要付兩次嗎？

答：不需要。同1人同時辦理汽、機車換照，只需進行1次體檢。

問：體檢沒過，可以換一家醫院做嗎？

答：可以。若是因為明顯的生理障礙（如視力不足或肢體失能）未通過，建議先尋求醫療諮詢或矯正，待狀況改善後再行體檢。

問：完成體檢跟換照講習課程，多久可以拿到駕照？

答：至體檢單位辦理體檢合格（75歲長輩還須完成認知功能測驗），並完成換照講習，即可至監理單位辦理換照。若為當場臨櫃辦理，當天立即可以領取駕照。若為郵寄辦理，監理機關收到信件後，約需要5日至7日工作天左右可收到駕照。

問：不想要駕照了，該怎麼做？

答：可透過臨櫃辦理或監理服務網線上申請、傳真、電子信箱等方式，填寫高齡者自願繳回駕照註銷切結書寄回監理單位即可。

問：駕照繳回，可以反悔嗎？

答：依道路交通安全規則第76條之1規定，汽車駕駛人得自願申請註銷駕照或改領較低等級駕照。汽車駕駛人依前項規定自願註銷或改領較低等級駕照後，有再駕駛原等級車輛需求者，應依規定重新考領取得原等級車類駕照，才能開車或騎車。

高齡換照新制適用對象。圖／公路局提供

高齡換照新制講習。圖／公路局提供

高齡駕駛換照年齡新制5月31日上路，6月1日正式實施。圖／公路局提供