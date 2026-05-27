薔蜜颱風上午8時生成 估通過沖繩附近大迴轉…對台影響曝光

中央氣象署發布颱風生成訊息，氣象署說，原位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，於今天上午8時發展為輕度颱風薔蜜，預測未來朝西北方向往琉球南方海面移動，注意最新預報資訊。

今年第6號颱風薔蜜上午8時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，󠀠󠀠預估薔蜜颱風將朝西北移動，󠀠󠀠下周二左右通過日本琉球，󠀠󠀠隨後轉向東北趨向日本南方海域，󠀠󠀠侵襲台灣的機率很低。至於外圍環流是否影響天氣，仍須視這幾天偏西的幅度而定。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，美國（GEFS）模式系集路徑模擬圖顯示，薔蜜颱風5天後的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉；雖對台皆無直接威脅，但預測路徑有不確定性，密切觀察。

吳德榮表示，下周一、下周二薔蜜颱風外圍的東北風帶進少許水氣，北部、東北部轉有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴。下周三至下周五薔蜜颱風遠離，西南季風進入南海，台灣附近大氣漸趨不穩定，午後對流機率逐日提高。

氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，薔蜜颱風的強度發展，至少會在中度颱風或以上的等級。對台灣可能造成直接影響的機率下降，但是間接影響仍然不容小覷。周日至下周二期間，因颱風的接近，海面風力逐漸增強，台灣北部海面、台灣海峽、東部海面、東南部海面及巴士海峽平均風力可達5至6級，最大陣風可達8至9級，海面浪高最大1.5至2.5公尺；海上活動，務必提高警覺。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。