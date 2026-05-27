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網紅機師傳執勤前酒測不合格 星宇航空證實：當下即停止勤務
前桃園市議員王浩宇昨在臉書爆料，台中某航空公司的網紅機長日前執勤前酒測未過，「連續吹了好幾次都有（酒精反應）」，後續抽血檢測仍不合格，籲所屬航空公司應開除該機師。對此，星宇航空坦承，確實為其公司機師，當下發現後即刻停止其當班勤務，並強調公司一向遵循嚴謹的飛安規範，對危害飛安情況零容忍。
王浩宇昨晚於臉書發文表示，上周六（23日）台中某航空公司的網紅機長（不是詹姆士），在報到時被驗出有酒精反應，「連續吹了好幾次都有（酒精反應）」，之後公司帶他到醫院抽血，還是酒精濃度超標，休息後才符合標準，因此當天立即暫停該機長執勤。
王浩宇認為，機師如果在執飛前曾喝酒，已涉及飛安風險，應該趕快開除，不然對乘客不公平。
對此，星宇航空證實，5月23日一名機師於執勤前酒測出現異常反應，公司依作業規範立即停止其當班勤務，並安排其他機師執行該航班任務。
星宇航空強調，一向遵循嚴謹的飛安規範並嚴格落實各項檢核機制，對於危害飛安之情況抱持零容忍的態度，以維護飛航安全為首要任務。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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