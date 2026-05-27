圖書館不只借書！2026十大人氣特色服務公開 真人圖書館、STEAM共融玩具都上榜

原來圖書館也可以這麼好玩！

在你心中，圖書館還只是「借書的地方」嗎？那你可能錯過它的升級版本了！

隨著空間與服務不斷升級，現代圖書館早已從過去安靜的藏書閣，轉型為城市中的「全齡共享生活場域」。像是討論度居高不下的特色閱覽室，將日式禪風、海島度假到歐式浪漫通通搬進館內，一坐下就像開啟一場微旅行；日益完善的身心障礙資源，也讓圖書館不只是知識入口，更成為真正友善、包容每一位使用者需求的公共空間。

不僅如此，圖書館還悄悄變得更「好玩」了。從滿足不同族群的共融玩具，到能與「真人圖書」進行深度對話的體驗服務，閱讀不再只是翻頁，而是透過互動與交流，延伸出更多想像與連結。

在圖書館推出的多元服務中，究竟哪些最讓人有感？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，排除櫃檯借還書、自習、休憩功能等大眾熟悉的傳統圖書館服務，盤點十大網友最有感的圖書館特色服務，帶你一次揭開這些悄悄改變閱讀日常的亮點設計。

No.1 電子書、視聽體驗

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

想追書、看電影、聽音樂，現在到圖書館就能一次滿足！隨著電子書與視聽服務日漸普及，圖書館早已不只是翻閱紙本書的空間，而是進化成結合閱讀、影音與數位娛樂的多功能場域。不僅能隨時隨地線上借閱電子書，還能透過館內視聽設備欣賞電影、紀錄片、音樂專輯等多元內容，享受視覺與聽覺的沉浸式體驗。

對部分讀者來說，圖書館視聽空間更藏著青春回憶。有網友分享，大學時期經常跑到學校圖書館看電影，「猶憶大學時，我很愛到台大總圖四樓視聽室看DVD，常說要去唸書，其實一半都窩在裡頭看電影」。

No.2 特色閱覽室

翻攝官網／新北市立圖書館

走進圖書館，不只飄來陣陣書香味，「特色閱覽室」也讓人宛如置身世外桃源！像是新北市立圖書館總館首創以創新的閱讀美學，利用建築突出角落的玻璃窗，打造七處充滿異國特色的「世界之窗悅讀角」，包含靜謐日式禪風、休閒峇里島風、浪漫地中海風、鄉村南法風、古典英國風、簡約北歐風及美式雅痞風。讀者可以在專屬空間徜徉書海，也是來到這裡不能錯過的打卡熱點。

許多網友在Google評論區特別分享，「每層樓都有臨時談話區跟不同風格的閱讀區，很特別」、「設施很棒的地方，很多情境式閱覽空間，與現代化的讀書室」、「充分運用建築體採光搭建極富特色的閱讀區、閱讀角落，整棟建築內部設計像百貨公司，逛起來很舒服」、「閱讀空間舒適，除了自修室每一層都扣緊不同的主題，其實一點都不輸國外」。

No.3 身心障礙資源

翻攝FB、官網／新北市立圖書館

圖書館從無障礙設施、多元輔具到專屬書籍，隨著越來越多身心障礙資源的投入，讓不同需求的讀者都能自在享受閱讀與學習的樂趣。新北市立圖書館總館是全台首座通過「通用設計」的公共圖書館，不僅汲取自由空間教育基金會等公益團體建議，導入比無障礙空間更嚴格的標準，包含指標設計、走道寬度等，有網友為此特別稱讚，「超貼心的溫馨設計，體貼尊重每位讀者的需求」。

新北市立圖書館總館1樓設有愛心服務櫃檯，提供身心障礙讀者諮詢、指引、陪同及使用館內設施服務，例如1樓視障區與點字資料室，提供數位點字書、數位有聲書、兒童雙視圖書，並設置盲用電腦、觸摸顯示器、彩色擴視機等設備。5樓的有聲書閱聽室提供視障者有聲視聽設備，方便使用館內各項有聲資料。8樓的友善閱讀小間則提供有需要的讀者專室閱覽服務，還有電動升降桌、電腦螢幕支架等輔具。透過貼心且多元的服務，圖書館正一步步實踐「閱讀零距離」，打造真正友善的閱覽環境。

No.4 共融玩具、桌遊借用

翻攝FB／新北市立圖書館

你有在圖書館玩過共融玩具、借過桌遊嗎？新北市立圖書館總館3樓「快樂天地玩具區」提供符合多元需求的融合玩具，每月固定時段開放體驗，從視障、聽障、自閉症、多重障礙到親子與銀髮族，都能找到適合自己的玩具，自然而然學會理解彼此；另外也有圖書館提供UNO、終極密碼、磁石西洋棋等青少年桌遊。

去（2025）年啟用的新北市立圖書館三重兒童親子分館，更是新北市首座STEAM親子共學館。館內除了規劃免費的STEAM課程、可自由發揮創意的STEAM創作區，以及孩子專屬的STEAM學習教室，也結合社會局資源設置銀髮俱樂部據點，針對社區長者開設多元課程。目前新北市立圖書館總館、三重兒童親子分館及五股守讓堂皆為融合遊戲認證館舍，營造從孩子到長輩都能一起共讀、共玩、共學的友善環境。

No.5 AR、VR、沉浸式體驗

翻攝FB／台東不一樣 台東縣政府、花蓮市立圖書館

許多圖書館導入AR擴增實境、VR虛擬實境設備， 讓閱讀不再侷限於紙本，甚至變成一場充滿沉浸感的互動冒險，大人小孩都能在科技與知識的結合中，打開全新感官體驗。

例如花蓮市立圖書館日前引進結合AR互動的英文繪本，不只是看書，還可以動手、動腦、開口說英文，今年1月特別以《動物方城市》為主題舉辦體驗活動，親子一起化身偵探，在遊戲中完成英文任務。臺東縣立圖書館將當地的文學、音樂、藝術、祭儀及體育等8大領域，濃縮進「臺東探索館」，透過互動裝置、多媒體展演等沉浸式空間，讓讀者利用感官慢慢感受這塊土地的溫度。

No.6 真人圖書館

翻攝FB／我的新北市

翻開一本書，可以認識不同的世界；走進「真人圖書館」，則能親耳聽見真實的人生故事。隨著網路普及，人與人之間的交流卻逐漸變得疏離，因此新北市立圖書館自2014年起推出「真人圖書館」活動，邀請來自不同背景、職業與人生經歷的人擔任「真人圖書」，透過面對面交流，分享自己的故事與觀點。

無論是特殊職業、跨文化經驗，還是生命歷程中的挑戰與轉變，都能讓讀者在對話中獲得全新啟發。比起單向閱讀，真人圖書館更像一場充滿溫度的交流體驗，不只能拓展視野，也讓人重新理解「每個人都是一本值得閱讀的書」。

新北市立圖書館總館於8樓特設主題展區，只要預約就能親身體驗，網友也給予熱烈好評，「非常謝謝當天讓我借閱的陳詩芸導演，讓我在創作卡關、生涯迷茫時，多了一些聲音，提供沒有想過的思考方式！」「除了能從陌生人身上學習到新觀點，還能吸取對方的熱情正能量，實在太酷了！」也有網友敲碗，「如果有機會我一定要去試試！真的希望能推廣到全台」。

No.7 語言學習區

翻攝FB／桃園市立圖書館

想提升外語能力，圖書館也能成為你的「神隊友」！不少圖書館近期規劃語言學習相關服務，結合多媒體設備、影音教材等資源，打造沉浸式的學習環境。無論是想練英文口說、日韓語聽力還是準備檢定考試，都能找到適合自己的學習方法。



除了桃園市立圖書館新總館7樓語言學習區附有《空中英語》VR設備，讓讀者能透過輕鬆有趣的方式學習英文，有網友也在Threads上分享，先前去行天宮附設玄空圖書館唸書，櫃檯人員推薦下載Kono Libraries，只要使用圖書館帳號即可免費登入。原PO最後補充臺北市立圖書館也有提供此服務，推薦給喜歡學習語言和看雜誌的讀者，「我每週都會固定看一點，內容都很輕鬆，也很貼近生活」。

No.8 遊戲機、電競體驗

翻攝官網／新北市立圖書館

翻攝官網／新北市立圖書館

圖書館不只能看書，現在甚至還能體驗電競。新北市立圖書館順應時代潮流，提供電競服務設施，其中總館早在2020年便於5樓設置電競體驗區，讀者只需持借閱證到櫃台登記，並抵押身分證件，即可使用遊戲設備。汐止分館也打造擁有6席座位的電競體驗區，在PTT上掀起討論，不少網友直呼「媽媽我要去圖書館」。此外，青少年圖書館於2樓設立創新學習中心暨電競館，除了開放個人現場登記，也提供團體提前預約，讓圖書館從靜態閱讀空間，變身為年輕世代的娛樂與學習新場域。

許多學校圖書館也推出相同服務，包含國立政治大學達賢圖書館提供PS5遊戲機、明志科技大學則提供四台PS4與一組PS VR裝置，讓師生在課後之餘也能玩遊戲、盡情釋放壓力。

No.9 自助借還書

翻攝FB／桃園事

現在到圖書館借書，早已不必大排長龍！隨著「自助借還書」服務越來越普及，只要簡單幾個步驟，就能快速完成借閱與歸還，不受人工櫃檯限制，省時又便利。

例如桃園首座結合AI與自動化系統的智慧型圖書館「桃園市立圖書館青埔智慧科技分館」，除了透過機器人自動盤點、更新館藏資訊，也可以幫助讀者找到想看的書籍，自助完成借還書動作，或是利用自動化機械手臂進行預約取書。有網友在臉書社團《我是青埔人》分享，「從自動還書到機械手臂預約取書，剛進門就感受到點滿的智慧，當下有股想為了看機械手臂取書而去預約書的衝動」。

No.10 3D列印、創客空間

翻攝FB／OPEN LAB 多媒體創意實驗中心

圖書館最近搖身變成激發靈感與創意實作的基地！從腦中的點子到手中的作品，透過3D列印技術，讓創意不再停留於想像；充滿工具與靈感的創客空間，則讓每個人都能化身Maker，盡情動手實驗、解決問題，「玩」出更多可能。

像是國家圖書館打造的「OPEN LAB多媒體創意實驗中心」，便結合科技應用與手作體驗，不僅提供縫紉、熱轉印、輕木工DIY手作及3D列印機等設備與課程，還設有數位科技實作區、親子直播室、團練室、星際直播攝影棚等多元創意空間。無論是學生、親子，還是熱愛創作的人，都能在這裡盡情揮灑靈感。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月27日至2026年4月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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