薔蜜颱風今晚生成 賈新興：下一個熱帶性低氣壓南海蠢動

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署已發布高溫資訊。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，周五之前，高溫悶熱・午後山區零星西北雨。今起至周五，台東仍易有局部火燒風；氣溫急升濕度極低，台東居民特別注意。周五至周六，有微弱鋒面和東北風影響機率，天氣轉不穩，降雨機率上升。

天氣趨勢，他說，明天，午後各地山區、苗栗以北及宜蘭有零星短暫雨。周五至周六，受微弱鋒面和東北風影響，周五苗栗以北及宜蘭轉有局部雨，午後各地有局部雨。周六，嘉義以南及花東至鵝鑾鼻有局部短暫雨，午後苗栗以南山區、嘉義以南及花東有局部短暫雨。周日，台南以南沿海有零星短暫雨，午後台中以南山區、高屏及花東有局部短暫雨。下周一，苗栗以北及宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區及花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二，午後各地有零星短暫雨。下周三，午後各地山區、台中以南及宜花東有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周四，清晨嘉南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周五，清晨南台東至恆春半島一帶有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

至於颱風消息，「颱風薔蜜今晚生成・TD07南海蠢動」，賈新興說，熱帶性低氣壓TD06，最快今晚發展為今年第6號颱風薔蜜。此外，周六至下周五，整體大環境偏西南風，大環境風場轉變，天氣動態持續關注。預估熱帶性低氣壓TD07周日至下周一左右，在南海至呂宋島西部海面上生成，持續追蹤後續其發展趨勢。另外持續觀察下周五至6月10日，是否有受低壓帶及偏強西南季風影響的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。