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梅雨還沒來…嘉義2水庫蓄水跌破3成 蘭潭噴泉口草原浮現

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
仁義潭水位大降，徵收水庫淹沒區浮現，庫區乾裂景象清晰可見。記者魯永明／攝影
仁義潭水位大降，徵收水庫淹沒區浮現，庫區乾裂景象清晰可見。記者魯永明／攝影

連日高溫，5月即將結束，梅雨遲遲未降嘉義，幾波降雨對蘭潭仁義潭水庫進帳有限，水位直直落，民眾憂水情，水利署旱災應變小組昨天開會，將新竹及台中水情燈號由「水情提醒」綠燈調回正常。嘉義民眾擔憂水情燈號是否調整限水。對此，水利署南區水資源分署表示，目前嘉義區仍透過曾文、烏山頭與湖山水庫聯合調度支援，每日控管供水量約9萬噸，加上中央氣象署預估6月上旬將有梅雨鋒面南下，因此現階段嘉義水情正常，不會調整水情燈號。

不過根據最新水情監測，蘭潭水庫蓄水量約154.15萬噸，蓄水率僅16.76%；仁義潭蓄水量約572.55萬噸，蓄水率23.28%，2座水庫合計蓄水量約727萬噸，整體蓄水率低迷。連同支援嘉義、台南與雲林用水的曾文及烏山頭等水庫，蓄水率僅剩15%至20%多，整體水情吃緊。旱災應變小組決議，嘉義台南區持續維持5%節水目標，減少水庫出水壓力，並與農業部研商嘉南灌區二期作供灌調度措施，滾動檢討節水方案。

低水位景象讓民眾看了憂心忡忡。蘭潭由嘉市府設置水面音樂噴泉設施，擱淺庫底；原淹沒水中的進水口，出現大片乾涸草原與裸露泥地。壩頂旁水際線不斷後退，沙洲浮現，低水位近年罕見。仁義潭同樣水位大降，徵收水庫淹沒區浮現，庫區乾裂景象清晰可見，也讓地方民眾更加擔心水情後續發展。

水利署指出，依氣象署預測，6月上旬至中旬前半受鋒面與西南季風影響，南部將有較明顯降雨訊號；6月中旬後半至下旬，南方水氣也有偏多趨勢。將持續密切監控南部曾文、烏山頭等水庫集水區降雨情形，盼望梅雨為水庫帶來進帳，紓解水情壓力。

梅雨還沒來嘉義2水庫蓄水跌破3成，低水位景象讓民眾看了憂心忡忡。蘭潭由嘉市府設置水面音樂噴泉設施擱淺庫底，原淹沒水中的進水口，出現大片乾涸草原與裸露泥地。壩頂旁水際線不斷後退，沙洲浮現。記者魯永明／攝影
梅雨還沒來嘉義2水庫蓄水跌破3成，低水位景象讓民眾看了憂心忡忡。蘭潭由嘉市府設置水面音樂噴泉設施擱淺庫底，原淹沒水中的進水口，出現大片乾涸草原與裸露泥地。壩頂旁水際線不斷後退，沙洲浮現。記者魯永明／攝影

梅雨還沒來嘉義2水庫蓄水跌破3成，低水位景象讓民眾看了憂心忡忡。蘭潭由嘉市府設置水面音樂噴泉設施擱淺庫底，原淹沒水中的進水口，出現大片乾涸草原與裸露泥地。壩頂旁水際線不斷後退，沙洲浮現。記者魯永明／攝影
梅雨還沒來嘉義2水庫蓄水跌破3成，低水位景象讓民眾看了憂心忡忡。蘭潭由嘉市府設置水面音樂噴泉設施擱淺庫底，原淹沒水中的進水口，出現大片乾涸草原與裸露泥地。壩頂旁水際線不斷後退，沙洲浮現。記者魯永明／攝影

梅雨還沒來嘉義2水庫蓄水跌破3成，低水位景象讓民眾看了憂心忡忡。蘭潭由嘉市府設置水面音樂噴泉設施擱淺庫底。記者魯永明／攝影
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仁義潭水位大降，徵收水庫淹沒區浮現，庫區乾裂景象清晰可見。記者魯永明／攝影
仁義潭水位大降，徵收水庫淹沒區浮現，庫區乾裂景象清晰可見。記者魯永明／攝影

蘭潭 嘉義 仁義潭

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