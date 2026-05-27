今明熱爆大台北更黑到發紫 粉專：體感溫度上看40度 曝曬感會非常可怕

各地天氣高溫炎熱，今天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天滯留鋒在華中，台灣在暖氣團內，水氣少，大氣穩定，白天炙熱如盛夏，今天仍在高峰，全台最高氣溫直逼40度，明天微降，仍很熱；應注意防曬、防中暑。今天北部23至39度、中部22至37度、南部23至40度、東部20至38度。

2026-05-27 05:33