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今明熱爆大台北更黑到發紫 粉專：體感溫度上看40度 曝曬感會非常可怕
各地天氣高溫炎熱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，太平洋高氣壓持續控場，連午後雷陣雨，都被強力壓制下去，這樣的狀況，將在未來兩天迎來最高峰。根據中央氣象署的最新高溫預報，平地地區從南到北全數上看33至35度，尤其大台北、中南部內陸、花東縱谷，甚至呈現了黑到發紫的37度預測，體感溫度可達40度，甚至更高。
這種天氣型態下，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，白天外出曝曬感會非常可怕，務必避免長時間待在戶外，做好防曬、多補充水分，並特別留意熱傷害發生。這波極端高溫預計要持續到周五，等當天高壓減弱，鋒面掠過並轉東北風之後，高溫將稍微緩和一些，中部以北甚至有下雨消暑的機會，所以鋒面抵達前多留意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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