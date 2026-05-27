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今熱飆40度 吳德榮：周五梅雨鋒面變天 薔蜜颱風今將生成下周威脅沖繩

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
各地天氣高溫炎熱，白天炙熱如盛夏，今天仍在高峰，全台最高氣溫直逼40度，明天微降，仍很熱。聯合報系資料照
各地天氣高溫炎熱，白天炙熱如盛夏，今天仍在高峰，全台最高氣溫直逼40度，明天微降，仍很熱。聯合報系資料照

各地天氣高溫炎熱，今天馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今明兩天滯留鋒在華中，台灣在暖氣團內，水氣少，大氣穩定，白天炙熱如盛夏，今天仍在高峰，全台最高氣溫直逼40度，明天微降，仍很熱；應注意防曬、防中暑。今天北部23至39度、中部22至37度、南部23至40度、東部20至38度。

不過，吳德榮說，周五梅雨季第4波鋒面南下，轉雨降溫。周六鋒面受到破壞，並南移至巴士海峽，北台雨後多雲，其他地區仍有局部降雨的機率。周日各地多雲時晴，中南部山區午後有對流發展，影響部分平地。

至於颱風消息，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在關島西南方海面，向北北西移動，預計今將發展為輕颱薔蜜，下周一進行至琉球東南方海面；美國（GEFS）模式系集路徑模擬圖顯示，5天後薔蜜颱風的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉；雖對台皆無直接威脅，但預測路徑有不確定性，密切觀察。

吳德榮表示，下周一、下周二薔蜜颱風外圍的東北風帶進少許水氣，北部、東北部轉有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴。下周三至下周五薔蜜颱風遠離，西南季風進入南海，台灣附近大氣漸趨不穩定，午後對流機率逐日提高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓在關島西南方海面，預計今將發展為輕颱薔蜜，下周一2時進行至琉球東南方海面；美國模式系集路徑模擬圖（右圖）顯示，5天後薔蜜颱風的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉；潛勢預測圖的紅框（左圖）及模式個別系集成員的路徑（右圖），皆顯示預測路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓在關島西南方海面，預計今將發展為輕颱薔蜜，下周一2時進行至琉球東南方海面；美國模式系集路徑模擬圖（右圖）顯示，5天後薔蜜颱風的系集平均路徑將通過琉球附近，逐漸轉向東北大迴轉；潛勢預測圖的紅框（左圖）及模式個別系集成員的路徑（右圖），皆顯示預測路徑的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

沖繩 吳德榮 颱風

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