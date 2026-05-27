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薔蜜颱風今天將生成 專家估下周往日本移動 對台灣間接影響不容小覷

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
薔蜜颱風的風浪影響大於降雨影響。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
薔蜜颱風的風浪影響大於降雨影響。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

薔蜜颱風最快今天生成，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，熱帶性低氣壓TD06，預計今天就會升級成今年第6號颱風薔蜜。預報評估，薔蜜颱風的強度發展，至少會在中度颱風或以上的等級。

他說，薔蜜颱風屬於結構扎實、乾脆爽快的颱風，遠離台灣後，並無引進顯著的西南氣流。運動路徑，在環境駛流場的導引下，未來將循拋物線方式向日本南部陸地移動，或很接近日本南方外海，時間就落在下周二至下周三前後。

至於，薔蜜颱風會距離台灣多近和影響？林得恩說，關鍵角色仍要視太平洋高壓當時的強弱變化而定。如果高壓西伸更加明顯，薔蜜颱風就會距離台灣更近；如果，高壓西伸比較少，薔蜜颱風就會提早東北轉，續往日本前進。

他表示，目前最新評估，薔蜜颱風對台灣可能造成直接影響的機率正在下降當中；但是，間接影響仍然不容小覷。周日至下周二期間，因颱風的接近，海面風力逐漸增強，台灣北部海面、台灣海峽、東部海面、東南部海面及巴士海峽平均風力可達5至6級，最大陣風可達8至9級，海面浪高最大1.5至2.5公尺；海上活動，務必提高警覺、儘量避免。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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