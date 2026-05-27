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健保永續 預算提升制度化 因應新藥需求

聯合報／ 記者林琮恩蔡怡真陳慶安蘇湘雲／台北報導
邁入超高齡社會，民眾醫療、用藥需求漸增，醫界、病團認為，新藥運用與醫療品質息息相關，新藥可近性的提升與健保資源分配，值得更多關注、重視。示意圖。本報資料照片
邁入超高齡社會，民眾醫療、用藥需求漸增，醫界、病團認為，新藥運用與醫療品質息息相關，新藥可近性的提升與健保資源分配，值得更多關注、重視。示意圖。本報資料照片

台灣已邁入超高齡社會，健保總額已破一兆元，年增百分之五點五，創歷年新高，而新醫療科技預算為七十八點五八億元，與過往相比，漲幅有落差，但醫界、病團認為，新藥的運用與醫療品質息息相關，因此政府應提早規畫健保資源的分配與活用，且相關預算的編列、成長幅度，也有透明化規則可依循，而非淪為「各方喊價」，並參考國際先進國家作法，以兼顧健保永續運作與新藥可近性。

總統府健康台灣推動委員會委員、台大醫院院長余忠仁與同為健康台灣推動委員會委員的成功大學特聘教授沈延盛觀察到，新藥研發速度快，且隨生技製藥技術進展，抗體藥物等生物製劑類型藥物進展快速，比起過去的小分子化學製劑，生物製劑、細胞治療與基因藥劑等新藥、投資成本更高，費用也更昂貴，而「這些藥物真的很貴，但的確比較有效」，政府須思考，如何為病患及民眾打造可長可久的健保體系。

此外，健保的藥費給付，僅四成費用用於支付新藥，六成用於給付過專利期藥品，且健保實施藥費支出目標制，經藥價調查後進行「砍價」，導致諸多藥品退出我國市場。余忠仁已於健康台灣推動委員會中提議暫緩並改革現行藥價調查機制，盼保障無替代藥品的關鍵藥物持續給付，同時，建議提升學名藥使用比率，降低過專利期藥品支出。

成功大學特聘教授沈延盛。本報資料照片
成功大學特聘教授沈延盛。本報資料照片

沈延盛以癌症為例，他指出，雖然政府規畫了百億元的台灣癌症新藥多元支持基金，然而，新藥從獲得ＴＦＤＡ（食藥署）核准到真正納入健保給付，平均有一點五年的落差，這段期間病患往往需要面對昂貴的自費醫療。

由於新藥給付前的空窗期需自費，導致經濟狀況較佳的北部病患較有機會用新藥，而南部的漁農民或低收入戶常因負擔不起自費項目，沈延盛曾主動想借錢給低收入的病患，但被拒絕了。他說，患者認為雖可借錢救急，但想到往後每個月仍得付三十萬元的藥費，就寧願放棄治療，這種被迫選擇的狀況也形成醫療平權的挑戰。

沈延盛呼籲，除了提升癌藥的健保給付效率外，健保總額裡仍有一部分非癌藥的新藥新科技預算，是否該固定成長各界可以討論，因為，目前的預算規模恐怕給付不了多少新藥，也跟不上醫療科技的進步，加上台灣高齡少子化的現象，健保資源的重新分配都需要提早因應。

台大醫院院長余忠仁。本報資料照片
台大醫院院長余忠仁。本報資料照片

為了長久保障民眾新藥可近性，並避免健保財務失衡，余忠仁建議導入日韓行之有年的藥品差額給付制度，健保給付基本藥價，超出部分由民眾負擔，此機制於健保醫材給付已實施多年。他表示，差額給付除對健保永續有助益，也可避免民眾拿了藥卻不吃導致的醫療浪費，甚至可進一步提升民眾健康促進意識，不過，針對經濟弱勢民眾，應建立保障機制，避免醫療階級化。

談到健保新醫療科技預算的編列，輔仁大學醫學院數據科學中心執行長蒲若芳認為，政府應參考先進國家機制，如英國NHS對新藥的給付、評估機制，或像澳洲定期公開長期財務預報，納入即將專利到期藥品與新藥上市趨勢，讓國會與利益相關者能提早因應預算需求。

年輕病友協會秘書長劉桓睿也建議，目前的預算編列往往缺乏透明度、可預期性，因此，對於預算數據的計算、漲幅等、應建立透明化指標，讓整體預算編列過程更科學化，也更能因應國際治療指引趨勢。

健保 台大醫院 癌症

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