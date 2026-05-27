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新藥給付 學者籲公開討論

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
輔仁大學醫學院數據科學中心執行長蒲若芳表示，以健保來說，理想的資源分配應先講清楚優先順序，並透過民主討論決定不同價值的加權重，確保醫療平權的落實。本報資料照片 許正宏
輔仁大學醫學院數據科學中心執行長蒲若芳表示，以健保來說，理想的資源分配應先講清楚優先順序，並透過民主討論決定不同價值的加權重，確保醫療平權的落實。本報資料照片 許正宏

目前，在健保新藥的給付上，往往優先針對最嚴重、後線的病患族群，導致早期發現的病患反而用不到新藥，有些病患須等病情惡化才符合新藥用藥資格。年輕病友協會秘書長劉桓睿呼籲，政府應調整健保給付思維，確保病患在正確時間可獲最適切的治療，而非因財務考量將國際治療指引中本來建議的第一線藥物放至後線治療，如免疫療法等，導致病患無法及時獲得新藥救治。

輔仁大學醫學院數據科學中心執行長蒲若芳解釋，以健保來說，理想的資源分配應先講清楚優先順序，包含安全性、療效、成本效益以及尚未滿足的醫療需求等，政府應與所有利害關係人共同討論分配準則，而非忽視那些沒人申請或聲音小的弱勢疾病。在有限的資源當中，可透過公開透明的社會討論，確保醫療平權的落實。

此外，目前雖有癌症新藥基金與暫時性支付款項可供運用，且大約有一百億元規模，但多屬公務預算且缺乏法律依據，資源穩定性堪憂，劉桓睿表示，應確保這些藥物在收集本土數據、證明其療效後能順利銜接常規健保給付，病患用藥才不致中斷。

年輕病友協會副理事長劉桓睿呼籲，政府應調整健保給付思維，確保病患在正確時間可獲最適切的治療。本報資料照片 曾原信
年輕病友協會副理事長劉桓睿呼籲，政府應調整健保給付思維，確保病患在正確時間可獲最適切的治療。本報資料照片 曾原信

劉桓睿強調，醫療「價值」的定義因立場而異，藥廠、專家、政府與病友的看法往往不同，因此建立病友實質參與的機制有其必要性，並收集、呈現病友端意見與回饋數據，讓公共資源的分配更能反映真實需求。蒲若芳補充，現在的醫療科技正朝向ＡＩ、數位醫療協作，同時也產生許多藥品搭配醫材，如心血管塗藥支架等，或藥品搭配ＡＩ輔助等混合性產品，而這類創新運用未來會徹底改變醫療端的運作，呼籲政府主動引導而非被動接受。未來的新藥預算與基金應具備靈活度，引導病友與醫療端的進步，並避免讓病友在科技快速轉型中無所適從，治療也會更為穩定。

健保給付 平權

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