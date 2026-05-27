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新北帶狀疱疹疫苗 擴大全額補助

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北宣布九月一日起將擴大帶狀疱疹疫苗補助範圍，取消原有的「慢性病」限制，符合中低收入長者即可獲補助，約七千多人受惠。有議員建議逐步擴及六十五歲以上全部長者，市府表示，新北補助條件是六都最優，因疫苗價格昂貴，要循序漸進推動。

衛生局長陳潤秋說，資料顯示國人平均每三人就有一人罹患帶狀疱疹，好發於長者或免疫力低下等族群，感染後會留下慢性神經痛，影響生活品質。接種疫苗能預防帶狀疱疹及併發症，疫苗完整接種二劑費用超過一萬六千元，對經濟弱勢家庭是一筆負擔。

新北市府去年三月起全額補助弱勢高風險長者接種帶狀疱疹疫苗，同年九月擴大至十三個偏遠地區不限疾病，今年再增全額補助對象，將更多弱勢長者納入保護網。符合資格的市民可帶健保卡、低收及中低收證明資料至全市二十九區衛生所免費接種帶狀疱疹疫苗。

議員金瑞龍說，新北放寬條件跨出很大一步，希望逐步擴及六十五歲以上全部長者，讓疫苗保護力更普及。

侯友宜回應，新北是全國第一個推動帶狀疱疹疫苗補助的縣市，是目前補助規模最大的地方政府之一，因疫苗價格昂貴，推動上要循序漸進。市府會一步步擴大，先把低收、中低收族群照顧好，後續再視明年度財政與執行情況滾動檢討，不排除研議部分補助方案。

疫苗 新北 帶狀疱疹

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