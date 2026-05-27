健康你我他／戒冷飲喝溫開水 鼻過敏銷聲匿跡

老爺年輕時抵抗力強，無過敏困擾。直到40幾歲搬家到南部經營生意，他開始有鼻過敏症狀。每逢冷熱季節交替時，一起床就噴嚏連連，鼻水直流，常需用一堆衛生紙，嚴重時得藥物控制。他嘆：「人說南台灣乾燥，過敏的人到那裡會痊癒，結果他到台南卻染上鼻過敏。」其實可能是年歲漸增抵抗力下降，無法適應塵蟎黴菌聚集的環境。

為杜絕過敏原，我特別注意環境衛生，定期清洗寢具，多讓陽光曝曬殺菌；以吸塵器將室內沙發桌椅吸乾淨，減少塵蟎孳生；常開啟除濕機，保持室內乾燥，讓老爺呼吸器官舒暢些。

鼻子過敏時，鼻黏膜會充血膨脹、分泌物過多而導致鼻塞。醫學研究顯示：運動能改善鼻過敏症狀，因為運動能增加腎上腺素分泌，使血管收縮、鼻黏膜縮小、分泌物減少，鼻腔就能暢通，運動可說是鼻過敏的剋星，因此我常督促老爺要抽出時間運動。

另外，老爺超愛喝冷飲，直到了60幾歲後，才漸漸領悟冷飲絕不能沾，一沾過敏馬上跟著來，因此現在他乖乖喝溫開水，以緩解過敏症狀，並提升基礎代謝來改善體質。

以上是老爺的親身經歷。如今他愛惜身體，喝溫開水、規律運動、睡眠充足、吃得均衡，鼻過敏已銷聲匿跡了。