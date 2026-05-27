早期無症狀 攝護腺癌精準篩檢三部曲

台灣邁入超高齡社會，攝護腺癌成為男性健康不可忽視的「沉默殺手」。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，國人每年新增近萬名攝護腺癌患者，其中高達28%患者一確診就是第四期、發生遠端轉移，相較美國約8%，晚期確診率竟高出3.5倍。

早期攝護腺癌通常沒症狀，等到出現骨痛、排尿異常或體重下降時才就醫，病程已進入晚期。台灣泌尿科醫學會提出「抗癌GPS」策略，希望透過前端精準篩檢、後端精準治療，建立完整的攝護腺癌導航機制，協助患者在人生不同階段都能找到最合適的治療方向。

醫界推廣「精準篩檢三部曲」，首先透過PSA（攝護腺特異抗原）抽血進行初篩，若數值落在灰色區間，再進一步利用PHI（攝護腺健康指數）評估風險，最後再針對高風險患者安排切片檢查。台灣泌尿科醫學會泌尿腫瘤委員會主任委員吳俊德說，這套機制就像幫人生道路提早打開車頭燈，能更早發現病灶、提高治療成功率。

除了早期篩檢，晚期患者的治療近年也有重大突破。吳俊德指出，許多晚期患者接受第一線荷爾蒙治療後，癌細胞會逐漸產生抗藥性，病程進入「轉移性去勢抗性攝護腺癌」（mCRPC）階段。

台大醫院核子醫學部主治醫師路景竹表示，近9成mCRPC患者癌細胞表面都帶有PSMA標記，這也成為精準放射標靶治療的重要依據。目前國際矚目「診療合一（Theranostics）」技術，會先透過PSMA-PET正子攝影定位癌細胞，再利用放射性標靶藥物精準攻擊腫瘤，如同「導彈鎖定座標」般進行打擊。

相較傳統化療，精準放射標靶治療能減少對骨髓、腸胃道等正常組織的傷害，同時延緩疾病惡化、改善疼痛。路景竹分享，90歲王姓患者因第一線荷爾蒙治療失效，加上骨轉移導致劇烈疼痛，考量其高齡與心血管病史後，決定接受精準放射標靶治療。治療後，不僅骨痛顯著改善，也成功停用止痛藥，重拾生活品質。