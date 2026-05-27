聽新聞
0:00 / 0:00

每天睡7小時左右最好 太多太少加速老化

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
長期睡太少與睡太多，加速大腦與身體老化。圖／123RF
長期睡太少與睡太多，加速大腦與身體老化。圖／123RF

「晚上11點前一定要睡，睡滿8小時最健康。」這句話耳熟能詳。精神科醫師楊聰財指出，真正決定健康與老化速度的，並非單純「幾點睡」，在於是否符合人體生理時鐘、睡眠品質是否穩定，以及獲得足夠深層睡眠。

多項大型研究發現，長期睡太少與睡太多，都可能增加疾病與死亡風險，加速大腦與身體老化。刊登於國際期刊「Nature」相關研究，分析約50萬名成人健康資料後發現，每晚平均睡眠約6.4至7.8小時者，與最佳健康老化狀態最相關；若長期睡眠少於6小時，或超過8至9小時，疾病與死亡風險都可能增加。

楊聰財表示，這不代表每個人都必須「精準睡7小時」，而是人體似乎存在一個較適合修復與代謝平衡的區間。這套「晝夜節律」系統，讓大腦中的視交叉上核（SCN）會根據光線、作息、飲食與活動量，調整睡眠、體溫、荷爾蒙與免疫功能。

楊聰財指出，多數人在晚間9點後逐漸產生睡意，晚上10點至凌晨2點通常是深層睡眠與身體修復的重要階段。若長期凌晨2、3點才入睡，即使補睡到中午，也可能錯過深層修復時機。

「黃金睡眠」並非所有人都必須晚上11點睡到早上8點。楊聰財強調，真正重要的是睡眠的規律性。若每天固定時間睡覺與起床，即使不是標準作息，只要符合個人生理節律，仍比平日熬夜、假日補眠來得健康。

睡眠品質也是關鍵，楊聰財說，若經常半夜醒來、打呼嚴重、淺眠或睡醒仍疲累，即使睡足9小時，也不代表睡得健康，甚至可能潛藏睡眠呼吸中止症、憂鬱症、甲狀腺低下等問題。

想改善睡眠品質，楊聰財建議，可從固定作息、減少睡前藍光刺激、下午後避免咖啡因、規律運動、避免假日補眠等方式著手。對多數成年人而言，若能在晚間10點至12點之間入睡，並維持約7小時規律且深層的睡眠，較符合人體修復與健康老化需求。

延伸閱讀

有聲音比較好睡？睡前「1習慣」醫師搖頭：恐損害心臟健康

更年期骨質雪崩有多快？醫曝骨本5年流失率…增15倍死亡風險

科學人／小心頭痛找上門！幫頭腦「打下班卡」 4撇步改善高壓地獄

睡太多死亡風險增40%？最新研究揭「最佳睡眠時數」 ，長睡眠恐是身體求救訊號

相關新聞

健保永續 預算提升制度化 因應新藥需求

台灣已邁入超高齡社會，健保總額已破一兆元，年增百分之五點五，創歷年新高，而新醫療科技預算為七十八點五八億元，與過往相比，漲幅有落差，但醫界、病團認為，新藥的運用與醫療品質息息相關，因此政府應提早規畫健保資源的分配與活用，且相關預算的編列、成長幅度，也有透明化規則可依循，而非淪為「各方喊價」，並參考國際先進國家作法，以兼顧健保永續運作與新藥可近性。

健康主題館／胖大叔變歐巴 減重關鍵在減脂

「學生現在都叫我歐巴！」一名58歲男性，過去體態肥胖、小腹明顯突出，健檢一片紅字，不僅有糖尿病前期、尿酸過高、肝功能異常，三酸甘油脂也偏高。經過3年努力，在GLP‑1藥物搭配規律運動下，體脂率從35%降至18%，體態明顯精實，各項健康指標也全數改善，甚至被太太的學生戲稱為「歐巴」。

每天睡7小時左右最好 太多太少加速老化

「晚上11點前一定要睡，睡滿8小時最健康。」這句話耳熟能詳。精神科醫師楊聰財指出，真正決定健康與老化速度的，並非單純「幾點睡」，在於是否符合人體生理時鐘、睡眠品質是否穩定，以及獲得足夠深層睡眠。

早期無症狀 攝護腺癌精準篩檢三部曲

台灣邁入超高齡社會，攝護腺癌成為男性健康不可忽視的「沉默殺手」。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，國人每年新增近萬名攝護腺癌患者，其中高達28%患者一確診就是第四期、發生遠端轉移，相較美國約8%，晚期確診率竟高出3.5倍。

健康你我他／戒冷飲喝溫開水 鼻過敏銷聲匿跡

老爺年輕時抵抗力強，無過敏困擾。直到40幾歲搬家到南部經營生意，他開始有鼻過敏症狀。每逢冷熱季節交替時，一起床就噴嚏連連，鼻水直流，常需用一堆衛生紙，嚴重時得藥物控制。他嘆：「人說南台灣乾燥，過敏的人到那裡會痊癒，結果他到台南卻染上鼻過敏。」其實可能是年歲漸增抵抗力下降，無法適應塵蟎黴菌聚集的環境。

6月徵文主題 失智看診攻略

不少長輩出現健忘、重複問話或情緒改變時，家人想安排就醫進行失智評估，但常遭到拒絕。有些長輩擔心被當成「失智老人」，害怕被貼標籤、拖累家人，也有人認為只是正常老化，不願承認記憶力退化，甚至擔心以後會失去自由、被限制生活。面對這樣的排斥與不安，你是否也曾想方設法，讓長輩願意踏出就醫第一步？歡迎分享你的溝通技巧、陪伴方式與經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。