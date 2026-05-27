每天睡7小時左右最好 太多太少加速老化

「晚上11點前一定要睡，睡滿8小時最健康。」這句話耳熟能詳。精神科醫師楊聰財指出，真正決定健康與老化速度的，並非單純「幾點睡」，在於是否符合人體生理時鐘、睡眠品質是否穩定，以及獲得足夠深層睡眠。

多項大型研究發現，長期睡太少與睡太多，都可能增加疾病與死亡風險，加速大腦與身體老化。刊登於國際期刊「Nature」相關研究，分析約50萬名成人健康資料後發現，每晚平均睡眠約6.4至7.8小時者，與最佳健康老化狀態最相關；若長期睡眠少於6小時，或超過8至9小時，疾病與死亡風險都可能增加。

楊聰財表示，這不代表每個人都必須「精準睡7小時」，而是人體似乎存在一個較適合修復與代謝平衡的區間。這套「晝夜節律」系統，讓大腦中的視交叉上核（SCN）會根據光線、作息、飲食與活動量，調整睡眠、體溫、荷爾蒙與免疫功能。

楊聰財指出，多數人在晚間9點後逐漸產生睡意，晚上10點至凌晨2點通常是深層睡眠與身體修復的重要階段。若長期凌晨2、3點才入睡，即使補睡到中午，也可能錯過深層修復時機。

「黃金睡眠」並非所有人都必須晚上11點睡到早上8點。楊聰財強調，真正重要的是睡眠的規律性。若每天固定時間睡覺與起床，即使不是標準作息，只要符合個人生理節律，仍比平日熬夜、假日補眠來得健康。

睡眠品質也是關鍵，楊聰財說，若經常半夜醒來、打呼嚴重、淺眠或睡醒仍疲累，即使睡足9小時，也不代表睡得健康，甚至可能潛藏睡眠呼吸中止症、憂鬱症、甲狀腺低下等問題。

想改善睡眠品質，楊聰財建議，可從固定作息、減少睡前藍光刺激、下午後避免咖啡因、規律運動、避免假日補眠等方式著手。對多數成年人而言，若能在晚間10點至12點之間入睡，並維持約7小時規律且深層的睡眠，較符合人體修復與健康老化需求。