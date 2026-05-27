健康主題館／胖大叔變歐巴 減重關鍵在減脂

「學生現在都叫我歐巴！」一名58歲男性，過去體態肥胖、小腹明顯突出，健檢一片紅字，不僅有糖尿病前期、尿酸過高、肝功能異常，三酸甘油脂也偏高。經過3年努力，在GLP‑1藥物搭配規律運動下，體脂率從35%降至18%，體態明顯精實，各項健康指標也全數改善，甚至被太太的學生戲稱為「歐巴」。

體重正常體脂高 潛藏危機

收治該案例的土城醫院新陳代謝科主治醫師李宜螢表示，關鍵不只有體重上的改變，而是真正做到「增肌減脂」帶來的整個體態變化。許多人減重只看體重數字，但體重下降，可能只是水分流失，甚至減去肌肉，真正影響健康的其實是堆積在器官周圍的內臟脂肪。

李宜螢說，內臟脂肪會引發慢性發炎與脂肪毒性，導致胰島素阻抗，進而演變為糖尿病、高血脂、高血壓等慢性病，也可能堆積在心臟、肝臟、腎臟造成器官病變。「不少中年族群體重看似正常，實際卻體脂偏高、腰圍過粗，增加心血管疾病、心衰竭、代謝異常相關脂肪性肝病、蛋白尿、睡眠呼吸中止症、乳癌、子宮內膜癌及大腸癌等風險。」

瘦瘦針減重減脂 改善代謝

近年「瘦瘦針」GLP-1腸泌素藥物的出現，讓減重及減脂有了更多武器使用。李宜螢指出，GLP‑1藥物不僅能減重，還有抗發炎、改善代謝，以及降低脂肪毒性對心血管與肝臟等傷害的效益。研究顯示，使用GLP‑1藥物可降低約20%心血管風險(包括心肌梗塞和中風)，並改善血脂結構，包括總膽固醇與低密度膽固醇下降約3%，高密度膽固醇提升約3至5%，三酸甘油脂則可降低約15至22%。

目前市面上有兩種減重GLP-1藥物，體重下降的效果相近，因此臨床選擇時應諮詢專業醫師，考量其減脂、肌肉保留及器官保護等相關實證。李宜螢分享，有患者使用GLP‑1藥物約兩個月，肝發炎便出現改善，持續追蹤半年後，肝功能多回復正常。台灣亦已有一款GLP‑1類藥物，同時核准用於體重管理、心血管疾病及代謝性脂肪肝炎治療，患者可與醫師討論合適選項。

快速減重 小心反撲

因瘦瘦針的爆紅，部分民眾將焦點過度放在「這個藥瘦得快不快？」李宜螢直言：「都胖一輩子了，為什麼會想靠藥物3個月內快速瘦下來？」她提醒，過快的體重下降容易引發反撲，更伴隨肌肉與營養流失，不利長期維持與健康。

「更年期女性更要注意快速減重的風險。」李宜螢指出，更年期因雌激素下降，代謝變慢，脂肪更易囤積、肌肉更容易流失。研究顯示，不同GLP-1藥物在脂肪減少與肌肉保留比例上存在差異。建議健康的減重速度，約每周0.5公斤、每月約2公斤，唯有穩定減脂、保留肌肉，才能降低復胖風險，真正逆轉三高與代謝問題。

李宜螢強調，民眾減重時，首要是與醫師討論，選擇出最符合個人減重目標、共病治療需求，同時也要考量減重藥物在減脂、保留肌肉、保護器官等的效益，才能瘦得下來，也瘦得健康。