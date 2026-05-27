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亞洲棒總返發源地 強化與菲國交流

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
亞洲棒球總會重回發源地菲律賓馬尼拉舉行上半年執行委員會議，會長辜仲諒（中）表示將持續協助菲國培育基層棒球人才、促進交流。圖／亞洲棒球總會提供
亞洲棒球總會重回發源地菲律賓馬尼拉舉行上半年執行委員會議，會長辜仲諒（中）表示將持續協助菲國培育基層棒球人才、促進交流。圖／亞洲棒球總會提供

亞洲棒球總會前天重回該組織發源地菲律賓馬尼拉，舉行上半年執行委員會議，並考察第一屆亞洲棒球錦標賽場地「黎剎紀念棒球場」，亞洲棒總會長辜仲諒指出，菲律賓棒球發展具有深厚歷史基礎，將持續協助菲國培育基層棒球人才、促進教練技術合作與國際交流，共同提升亞洲棒球實力。

菲律賓體育委員會主席葛瑞格里歐出席晚宴，他指出，菲律賓於國際體壇成績的突破，仰賴亞洲各國長期支持與協助，無論是奧運歷史性金牌誕生，或是菲律賓棒球進步，從來不是靠單一國家達成，而是亞洲彼此合作、共同扶持的成果，非常感謝亞洲棒總長期支持菲律賓棒球發展。

辜仲諒強調，棒球發展除了競技層面，更重要是歷史傳承與國際合作，本次訪菲不只是會議交流，希望進一步深化亞洲棒球與菲律賓的合作關係。他觀察到菲律賓棒球重新累積能量，除了馬尼拉歷史悠久的黎剎球場外，位於克拉克的現代化棒球訓練基地，也成為菲律賓國家隊與青棒發展的重要據點，亞洲棒總將持續扮演亞洲棒球的橋樑與後盾。

回顧亞洲棒總歷史，最早由台灣、日本、南韓、菲律賓於一九五四年共同推動成立，黎剎球場興建於一九三四年，為菲律賓歷史最悠久、最具代表性球場之一，不僅承載菲律賓棒球歷史，亦見證亞洲棒球早期發展歷程，更多次作為亞錦賽比賽場地，許多台灣名將曾踏上這片球場，包括官大全、陳金鋒都在此擊出全壘打。

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