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高鐵嚴重誤點 在野要陳世凱、史哲負政治責任

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

高鐵前日發生近年最嚴重誤點，國民黨立院黨團昨表示，交通部長陳世凱、高鐵董事長史哲須提完整檢討報告，負起應有政治責任，不容許國家命脈被「政治酬庸」蠶食鯨吞。國民黨籍立院交通委員會召委黃健豪也排定，下周三交委會將邀陳世凱及史哲等人專題報告。

國民黨團書記長林沛祥表示，這不僅是設備異常，更是賴政府將關鍵交通樞紐淪為「政治酬庸」後，管理體系全面失靈的照妖鏡。

國民黨團指出，這兩年高鐵故障次數明顯增加，充分暴露無專業的外行領導，根本無法發揮危機處理的能力。

國民黨團針對陳世凱第一時間拋出「可能遭受攻擊」之說，提出警告，切勿將「國安問題」當作掩飾「管理無能」的遮羞布。過去八一五全台大跳電，時任中油董事長尚知黯然下台負責；如今高鐵大癱瘓，難道交通部以為靠第一線發送麵包與微薄退費，就能掩蓋高層決策癱瘓的巨大黑洞？

國民黨團嚴正要求，陳世凱與史哲須提出完整檢討報告，並負起應有的政治責任。

陳世凱 高鐵 史哲

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