高鐵出包退票5500張 交部：找第3方調查

高鐵廿五日更換「轉轍器控制機箱」電源模組出現異常，造成近年來最嚴重延誤。高鐵昨雖恢復正常營運，但質疑高鐵怎麼這麼容易「癱瘓」的聲浪此起彼落，交通部要求高鐵公司找第三方協助了解，學者建議調查安裝及驗收的紀錄，或許可找到異常點。

高鐵廿五日因號誌訊號異常導致大誤點，約有十八萬人受到影響，高鐵公司統計，退票張數約有五五○○張。

交通部政務次長伍勝園表示，高鐵出現號誌訊號異常後，第一時間就嘗試重置但未有效果，認為可能不只是新品本身接觸的問題，實際原因仍待進一步釐清，以確保未來不會再發生。

伍勝園坦言，高鐵更換「轉轍器控制機箱」電源模組出現異常的情況很奇怪，過往更換設備都沒問題，這次出現狀況，因涉及技術問題，要求高鐵公司找第三方協助了解，不能只找日本原廠。

鐵道局長楊正君說，不排除任何因素，已請高鐵公司盡快釐清，相關設備也將妥善保存，未來研擬邀請鐵研中心或第三方單位參與技術調查。

台灣鐵道暨國土規畫學會秘書長黃柏森說，這樣的情況確實少見，可能電源模組時因參數或其他原因沒校正及確認好而出現異常，人為因素導致事故發生也不無可能，質疑更換耗材後無落實檢查作業導致，若能早點檢查到，其實是有時間排除問題。

台大軌道科技研究中心主任廖慶隆指出，更新作業都有ＳＯＰ，可從工序及材料原件兩方向探究，材料原件需符合一定標準才能出廠，安裝前後都需檢查、測試並記錄，由於都是人工更換，因此也不排除是人為因素導致，建議調查這兩部分紀錄應可找出異常點。

運安會執行長林沛達則表示，高鐵廿五日因安全機制啟動，改採人工方式進入設定，因此造成列車時間延誤，經過運安會評估後，加上當天高鐵也回報的檢修狀況，決定不立案調查。