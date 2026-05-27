三峽4死車禍調查出爐 運安會籲嚴篩高齡駕駛

七十八歲余姓老翁，去年在三峽駕車高速衝撞放學人群，釀四死十二傷，運安會發布調查結果指出，事故駕駛未能妥適控制車輛，後又因踏板操作及換檔控制不當，車輛出現加速導致事故發生，呼籲交通部強化高齡換照體格檢查與認知測驗。

調查報告指出，依據事故駕駛於本次及過往事故影像中的操作表現，發現其駕車操作出現轉向角度控制失準，有過度轉向的情形；油門及煞車踏板踩踏力道無法適度控制；油門及煞車踏板踩踏時機不正確。因事故駕駛已身故，無法推論當下，其未能將車輛停止的原因或誤踩踏板的可能。

運安會表示，我國非職業駕駛人高齡換照的認知測驗，相較實徵研究與部分國家的作法，測驗項目可能缺乏如注意力、訊息處理速度、動作反應時間與執行功能等評估指標，且無駕車表現或道路駕駛能力評估機制。

運安會也提到，現行提供受檢駕駛人大量練習題的作法，可能降低測驗可信度。公路局應強化非職業駕駛人高齡換照體格檢查與認知測驗相關法規與評估機制，以有效識別不具安全駕駛能力的高齡駕駛人。

建議公路局可參考國外駕車適任性醫學指引，辦理評估訂定駕車相關身心狀況與疾病評量項目；提供體檢醫師駕車適任性醫學指引文件，或其他可提升醫師評估駕車相關身心狀況與疾病的一致性方式；另也要精進駕車相關認知功能測驗項目及施行方式。