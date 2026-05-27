聽新聞
0:00 / 0:00

換照新制 駕駛滿70歲強制體檢、講習

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部下修高齡駕駛換照年齡至七十歲，需先通過體檢、完成兩小時道路交通安全講習，才能換照，逾期未換照仍駕車，最高可處三六○○元罰鍰。圖為示意，與新聞事件無關。記者潘俊宏／攝影
交通部下修高齡駕駛換照年齡至七十歲，需先通過體檢、完成兩小時道路交通安全講習，才能換照，逾期未換照仍駕車，最高可處三六○○元罰鍰。圖為示意，與新聞事件無關。記者潘俊宏／攝影

去年三峽發生四死車禍事故，交通部為此下修高齡駕駛換照年齡，從七十五歲改為七十歲，需先通過體檢、完成兩小時道路交通安全講習，才能換照，逾期未換照仍駕車，最高可處三六○○元罰鍰。新制五月卅一日上路，六月一日正式實施，許多高齡駕駛感到焦慮，公路局表示有緩衝期。

交通部公路局長林福山說，七十五歲以上駕駛除須體檢、進行認知功能檢測或提出無患有中度以上失智症的證明文件外，還要上兩小時免費道安講習，才能換照，其後每三年換發一次。

滿七十歲換照新制有兩年緩衝期，七十五歲以上換照則有三年緩衝期。

如年齡介於七十三、七十四歲的駕駛人，若選擇直接換照將適用七十歲換照制度，有兩年緩衝期，也可選擇七十五歲後再辦理換照，但將不適用七十五歲換照的三年緩衝期。

林福山表示，高齡換照適用對象滿七十歲以上約一一○萬人，滿七十五歲以上約十八萬人，合計約一二八萬人，公路局已完成分流規畫，並將依年齡分流寄發換照通知單，民眾收到通知後再依指示辦理即可，也可提前申辦。

因應高齡換照需上兩小時免費道安講習，林福山指出，全台已規畫三七五處講習場域，包含監理所站、地方政府、鄉鎮公所、衛生所及樂齡中心等，並培訓四百餘名路老師協助授課，偏鄉地區也將提供「一站式服務」，體檢、講習與換照流程一次完成。

另外，公路局也公布高齡者違規前十名的常見樣態，闖紅燈居冠、其次依序為轉彎或變化車道不依標誌標線等指示、駕照資格不符、不按遵行方向行駛、不依規定駛入來車道、機車駕駛未戴安全帽、違規臨停、行駛人行道、機車不在規定車道行駛、汽車駕駛人未暫停讓行人先行通過。

不少高齡駕駛憂心監理站人力不足，恐出現亂象，公路局強調，已完成全國卅七個監理所站整備作業，確保新制如期推動。未來將透過通知、網路及電話等多元方式提供課程預約資訊，並於偏鄉地區結合地方里鄰系統辦理巡迴講習。

三峽 高齡駕駛 車禍

延伸閱讀

高齡駕駛換照新制5月31日上路！滿70歲強制體檢+講習 逾期最高罰3600元

毒駕者教化再上路 配套應更嚴

勞動部：雇主不得再以「年滿65歲」為由要求勞工先退休、再聘僱

繳一輩子國民年金…滿65歲過世無法領！Cheap酸講幹話：不如買0050完勝

相關新聞

健保永續 預算提升制度化 因應新藥需求

台灣已邁入超高齡社會，健保總額已破一兆元，年增百分之五點五，創歷年新高，而新醫療科技預算為七十八點五八億元，與過往相比，漲幅有落差，但醫界、病團認為，新藥的運用與醫療品質息息相關，因此政府應提早規畫健保資源的分配與活用，且相關預算的編列、成長幅度，也有透明化規則可依循，而非淪為「各方喊價」，並參考國際先進國家作法，以兼顧健保永續運作與新藥可近性。

健康主題館／胖大叔變歐巴 減重關鍵在減脂

「學生現在都叫我歐巴！」一名58歲男性，過去體態肥胖、小腹明顯突出，健檢一片紅字，不僅有糖尿病前期、尿酸過高、肝功能異常，三酸甘油脂也偏高。經過3年努力，在GLP‑1藥物搭配規律運動下，體脂率從35%降至18%，體態明顯精實，各項健康指標也全數改善，甚至被太太的學生戲稱為「歐巴」。

每天睡7小時左右最好 太多太少加速老化

「晚上11點前一定要睡，睡滿8小時最健康。」這句話耳熟能詳。精神科醫師楊聰財指出，真正決定健康與老化速度的，並非單純「幾點睡」，在於是否符合人體生理時鐘、睡眠品質是否穩定，以及獲得足夠深層睡眠。

早期無症狀 攝護腺癌精準篩檢三部曲

台灣邁入超高齡社會，攝護腺癌成為男性健康不可忽視的「沉默殺手」。台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，國人每年新增近萬名攝護腺癌患者，其中高達28%患者一確診就是第四期、發生遠端轉移，相較美國約8%，晚期確診率竟高出3.5倍。

健康你我他／戒冷飲喝溫開水 鼻過敏銷聲匿跡

老爺年輕時抵抗力強，無過敏困擾。直到40幾歲搬家到南部經營生意，他開始有鼻過敏症狀。每逢冷熱季節交替時，一起床就噴嚏連連，鼻水直流，常需用一堆衛生紙，嚴重時得藥物控制。他嘆：「人說南台灣乾燥，過敏的人到那裡會痊癒，結果他到台南卻染上鼻過敏。」其實可能是年歲漸增抵抗力下降，無法適應塵蟎黴菌聚集的環境。

6月徵文主題 失智看診攻略

不少長輩出現健忘、重複問話或情緒改變時，家人想安排就醫進行失智評估，但常遭到拒絕。有些長輩擔心被當成「失智老人」，害怕被貼標籤、拖累家人，也有人認為只是正常老化，不願承認記憶力退化，甚至擔心以後會失去自由、被限制生活。面對這樣的排斥與不安，你是否也曾想方設法，讓長輩願意踏出就醫第一步？歡迎分享你的溝通技巧、陪伴方式與經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。