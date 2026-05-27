換照新制 駕駛滿70歲強制體檢、講習

去年三峽發生四死車禍事故，交通部為此下修高齡駕駛換照年齡，從七十五歲改為七十歲，需先通過體檢、完成兩小時道路交通安全講習，才能換照，逾期未換照仍駕車，最高可處三六○○元罰鍰。新制五月卅一日上路，六月一日正式實施，許多高齡駕駛感到焦慮，公路局表示有緩衝期。

交通部公路局長林福山說，七十五歲以上駕駛除須體檢、進行認知功能檢測或提出無患有中度以上失智症的證明文件外，還要上兩小時免費道安講習，才能換照，其後每三年換發一次。

滿七十歲換照新制有兩年緩衝期，七十五歲以上換照則有三年緩衝期。

如年齡介於七十三、七十四歲的駕駛人，若選擇直接換照將適用七十歲換照制度，有兩年緩衝期，也可選擇七十五歲後再辦理換照，但將不適用七十五歲換照的三年緩衝期。

林福山表示，高齡換照適用對象滿七十歲以上約一一○萬人，滿七十五歲以上約十八萬人，合計約一二八萬人，公路局已完成分流規畫，並將依年齡分流寄發換照通知單，民眾收到通知後再依指示辦理即可，也可提前申辦。

因應高齡換照需上兩小時免費道安講習，林福山指出，全台已規畫三七五處講習場域，包含監理所站、地方政府、鄉鎮公所、衛生所及樂齡中心等，並培訓四百餘名路老師協助授課，偏鄉地區也將提供「一站式服務」，體檢、講習與換照流程一次完成。

另外，公路局也公布高齡者違規前十名的常見樣態，闖紅燈居冠、其次依序為轉彎或變化車道不依標誌標線等指示、駕照資格不符、不按遵行方向行駛、不依規定駛入來車道、機車駕駛未戴安全帽、違規臨停、行駛人行道、機車不在規定車道行駛、汽車駕駛人未暫停讓行人先行通過。

不少高齡駕駛憂心監理站人力不足，恐出現亂象，公路局強調，已完成全國卅七個監理所站整備作業，確保新制如期推動。未來將透過通知、網路及電話等多元方式提供課程預約資訊，並於偏鄉地區結合地方里鄰系統辦理巡迴講習。