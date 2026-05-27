蛤屍遍野 金門45萬文蛤放流 護生變放死

嘉義某慈善協會日前在金門潮間帶岸際一口氣放流四十五萬粒養殖文蛤，活動一結束，吸引民眾到場撿拾，有人提著水桶、塑膠袋包回家；數日後，沙灘出現大量開殼死蛤，蛤屍遍野。對於外界質疑，縣府表示，該協會事前依規定提申請，程序完備，大規模放流方式引起民眾反彈，但因活動合法，不會開罰。

臉書社團「金門潮間帶」管理員洪清漳在放流前後多次發文質疑活動不當，未獲相關單位重視，他指出，這類放生活動出自宗教善意，若缺乏生態專業評估，與護生初衷背道而馳。

洪清漳直言，養殖文蛤被放進潮間帶那一刻，「其實不是被釋放，是同時承受環境劇變、密度壓力與生理崩潰的開始」，他分析，養殖文蛤原本生長於相對穩定的池塘環境，一旦突然進入野外潮間帶，面對鹽度、溫度與溶氧劇烈變化，因此大量死亡。

金門縣水產試驗所前所長楊誠國表示，放流並非單純「把生物放出去」這麼簡單，涉及季節、環境、運輸、放流時間、地點與方式等專業條件。雖然活動以慈善為名，若將大量文蛤直接投入不適合生存的環境，「等於把牠們放到死亡境地」，失去護生意義。

放生亂象不只一樁，新北市中和區徐姓女子今年三月為幫母親祈福，購買朱文錦後至新店碧潭放生，新北市動保處調查後依動保法開罰徐女三萬元，並接受動保講習。另外中和某寺廟今年四月辦宗教放生活動，引入椋鳥、八哥等外來種，動保處調查後也依法開罰。

農業部生物多樣性研究所爬行類研究室副研究員林德恩表示，許多放生行為缺乏專業知識，反而導致生物死亡。被放生的物種通常並非在地原生種，恐對當地生態造成嚴重威脅，也可能對自己或他人帶來受傷風險。

他呼籲建立「沒買賣就沒傷害」觀念，購買行為變相鼓勵商人捕捉販售野生動物，衍生「放生變放死」亂象；在管理上，建議地方政府參考南投縣，藉由自治條例規範放生行為，針對未經申請的放生開罰，並給予檢舉者獎勵。