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家有一名12歲小孩就可申請…外傭新制5756家庭申請 已核准184件

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部推動外籍家庭幫傭新制，調整外籍幫傭申請資格門檻，每個育兒家庭只要有1名未滿12歲兒童即可申請。圖為示意圖。本報系資料照片
勞動部推動外籍家庭幫傭新制，調整外籍幫傭申請資格門檻，每個育兒家庭只要有1名未滿12歲兒童即可申請。圖為示意圖。本報系資料照片

外籍家庭幫傭新制放寬家有一名12歲小孩就可申請，根據勞動部統計，家庭幫傭新制自4月13日至5月17日止，各地就服中心受理申請國內求才案件累計5756件，85.3%家庭成員兒童人數超過2人。

勞動部日前指出，隨著雙薪家庭比例提高，不少家長在工作、家務與育兒之間承受相當壓力，特別是需照顧幼兒或家有罕見疾病、身心障礙或發展遲緩兒童等特殊需求的家庭，更需要家庭支持。為回應實際需求，勞動部推動外籍家庭幫傭新制，調整外籍幫傭申請資格門檻，每個育兒家庭只要有1名未滿12歲兒童即可申請，至多申請1名外籍幫傭，讓更多家庭能在家務協助方面獲得支持。

根據勞動部統計，家庭幫傭新制自4月13日至5月17日止，各地就服中心受理申請國內求才案件累計5756件，勞動部受理招募許可案件累計1003件，已核准件數184件，已核准件數中，有157件，即85.3%家庭成員兒童人數超過2人，有19件（10.3%）家庭成員有特殊家長身分，如家庭成員有特殊家長身分，勞動部將加快審查速度。

勞動部說明，從4月13日正式上路後，截至4月30日平均每天約有185件國內求才申請案，而5月1日至5月17日平均每天約143件申請案，未來趨勢尚待進一步觀察。

外籍幫傭 勞動部 工作

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