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近9成計程車駕駛支持鬆綁法規 盼開放多平台、與多車隊合作

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Bolt台灣區總經理曾憲竑。記者馬瑞璿／攝影
Bolt台灣區總經理曾憲竑。記者馬瑞璿／攝影

按照台灣法規規定，台灣計程車司機靠行，只能加入一個車隊，不能同時加入多個車隊。不過，根據最新統計調查數據顯示，台灣近9成駕駛支持鬆綁現行制度，期盼加入多個車隊或者平台，以提升接單彈性、穩定收入。

台灣有許多叫車App，例如Uber、55688、Bolt、LINE GO、Yoxi等，民眾可以在不同的平台上面叫車。不過，按照台灣現行法規，計程車司機只能加入一個車隊，再由車隊與叫車平台洽談合作，來接平台上的叫車訂單。

事實上，不少計程車司機雖然都選擇加入一個車隊，但會接不同平台的訂單，以讓自己的收益最大化。這樣的做法，在現行法規下，形同灰色地帶。

由Bolt發起並委託台灣趨勢研究公司進行問卷回收的最新調查顯示，台灣多元計程車駕駛高度重視工作彈性，數位叫車平台收入亦已成為許多家庭的重要經濟來源，調查同時指出，近9成駕駛支持鬆綁現行制度，期盼未來可同時加入多個車隊或平台，以提升接單彈性與收入穩定度。

調查結果顯示，數位叫車平台已成為不少駕駛的重要收入來源。約有64.6%的受訪者表示，駕駛工作已是其主要職業，另有41%表示，平台收入占其家庭每月總收入超過75%，而「工作時間彈性」更是多數駕駛投入此工作的主要原因，79.2%受訪者將「可自由安排工作時間」列為最重要因素。

調查也顯示，駕駛對於「多平台／多車隊合作」抱持高度支持態度，89.6%希望未來能同時與多個車隊或平台合作，87.4%支持修法開放駕駛加入多個車隊，85.8%受訪者認為，若可跨平台接單，將有助縮短乘客等候時間、提升整體服務品質。

近89%駕駛表示，曾因所屬車隊派單量不足而影響收入，85.4%則認為現行規範限制了自身的收入成長空間。另一方面，駕駛也高度重視平台工作所帶來的自主性。高達 93.6%的受訪者表示，平台工作讓他們能自主決定工作時間與接單量。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，此次調查結果反映出台灣駕駛高度重視工作彈性與收入機會，駕駛普遍認為，若能提升跨平台合作彈性，除了有助駕駛收入穩定，也有機會進一步提升乘客的叫車效率與服務品質。「我們認為，這些第一線駕駛的觀點，對於台灣未來移動服務生態的討論具有重要參考價值。」

計程車 Uber Bolt

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