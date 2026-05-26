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5月降雨挹注水庫 新竹、台中水情燈號轉為正常

中央社／ 台北26日電

經濟部水利署今天表示，5月迄今降雨挹注全台水庫蓄水，新竹地區寶山及寶山第二水庫蓄水率達滿庫，台中地區鯉魚潭水庫及德基水庫蓄水率回升至6成及9成以上，整體水情已改善，新竹及台中地區水情燈號由「水情提醒綠燈」轉為正常。

水利署透過新聞稿表示，旱災水利署災害緊急應變小組今天召開第5次工作會議，5月迄今降雨挹注全台水庫蓄水，其中桃園石門水庫14004萬噸，蓄水率68%，新竹寶山及寶二水庫3889萬噸，蓄水率100%，苗栗永和山水庫2659萬噸，蓄水率89%，台中鯉魚潭水庫7102萬噸，蓄水率61%，以及德基水庫16891萬噸，蓄水率93%，中部以北地區水情已有改善。

水利署說明，新竹地區寶山及寶山第二水庫蓄水率達滿庫，台中地區鯉魚潭水庫及德基水庫蓄水率回升至6成及9成以上。依氣象預報，5月29日至31日有鋒面降雨機會，6月上旬至中旬環境有利梅雨降雨，評估近期水情變化，決定今天起新竹及台中地區水情燈號由「水情提醒綠燈」轉為正常。

南部地區方面，水利署表示，近期降雨相對稍少，為維持民生公共及農業一期稻作最後抽穗用水需求，持續加強水源調度、優先運用川流水及再生水、農業加強灌溉管理及產業落實自主節水等措施，預計5月底完成嘉南灌區一期稻作供灌。

水利署表示，依最新氣象預估，5月29日至31日受鋒面及午後對流影響，台灣各地有降雨機會；6月上旬至中旬前半受鋒面及西南季風影響，持續有較明顯降雨訊號；6月中旬後半至下旬台灣南方水氣仍偏多，將密切監控6月上旬南部地區南化、曾文及烏山頭水庫集水區實際降雨情形，於水情會議滾動檢討各項節水調度措施，並與農業部共同研商嘉南灌區二期稻作供灌策略。

水利署提到，科學園區及產業園區自主節水目標，嘉義及台南地區維持節水目標5%，共同節省水庫出水量，其餘地區則由廠商自主管理節水措施。

水利署強調，將持續掌握降雨時機，與農業部合作落實節水灌溉，以及加強引水回升水庫蓄水，審慎應對汛期可能強降雨影響，適時啟動供水應變機制，維持各地供水穩定。

台中 水庫 新竹

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