機場服務費將分階段調整 學者：反映國際趨勢與重大建設需求

交通部昨天公告機場服務費修正草案，規畫自今年9月1日起，國際線出境旅客機場服務費由現行500元調整為750元，並於2028年9月1日再調整至1千元，為超過10年來首度調整。 民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，亞洲主要樞紐機場近年皆陸續調整相關費用，台灣長期維持相對低廉水準，但未來調整後，也應同步提升服務品質與旅客體驗，讓民眾感受到服務升級。

根據立法院預算中心112年度資料指出，現行機場服務費制度下，機場公司平均每服務1人次旅客實際取得收入僅約106元，受限於收費與分配制度，收入成長有限，已難完全支應後續大型建設與營運需求。隨著第三航廈、第三跑道及相關工程持續推進，未來機場建設與維運財務壓力將持續增加。

朝陽科技大學飛航與民航人員技術系主任盧衍良表示，亞洲主要國際機場近年持續推動航廈擴建、智慧化升級及跑道工程，「使用者付費」已是國際機場營運的重要趨勢。台灣機場服務費超過10年未調整，在原物料、人力及設備維護成本持續上升情況下，已與目前營運成本結構產生落差。

盧衍良指出，桃園機場目前同步推進第三航廈、第三跑道等重大建設，未來財務需求龐大，若缺乏穩定財源，不僅可能影響後續建設推動，也將衝擊飛航安全投資、旅客服務品質及國際樞紐競爭力。

國立成功大學交通管理科學系教授戴佐敏則認為，從交通經濟角度來看，機場服務費本質上屬於機場基礎設施使用成本的一環，亞洲主要機場近年皆陸續調整相關費用，以支應智慧化設備、自動化通關及大型基礎建設投資。台灣長期未調整收費，確實已難反映現行營運與建設成本。

桃園機場公司表示，桃園機場目前正處於重大轉型階段，包括第三航廈、第三跑道、新貨運設施及既有航廈設備更新等工程同步推進，未來增加的機場服務費收入，將優先投入重大建設、智慧化設備升級及旅客服務改善，以提升國門整體營運韌性與國際競爭力。