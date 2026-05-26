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葛萊美獎得主、李竺芯加持 兩廳院夏日爵士8月登場

中央社／ 台北26日電

連續舉辦24年的國家兩廳院「2026夏日爵士」將於8月登場，除了兩屆葛萊美獎得主茱萊提斯（Nicole Zuraitis）及紐約當紅薩克斯風天后班傑明之外，金曲台語歌后李竺芯也將加入戶外派對演出，星光熠熠。

宣告記者會今天舉行，國家兩廳院藝術總監邱瑗致詞表示，「兩廳院夏日爵士」自2003年策劃創辦，20多年來始終致力介紹更多樣貌的爵士樂給台灣樂迷，除了培養出在地的死忠樂迷，本土爵士樂手透過與更多國內外藝術家的交流，逐步長出自己獨特的音樂語彙。

根據國家兩廳院新聞資料，本次活動策畫多檔大師級節目，包括來自紐約的薩克斯風演奏家班傑明（Lakecia Benjamin），她曾獲6項葛萊美獎提名；「全方位鼓王」厄斯金（Peter Erskine）將親率葛萊美提名專輯「Dr. Um」黃金班底登場，更攜手多年傳奇老戰友、顫音鐵琴大師曼尼利（Mike Mainieri）同台飆技。

兩屆葛萊美獎得主、身兼歌手、鋼琴家與詞曲創作者等多重身分的茱萊提斯（Nicole Zuraitis），也將來台演出。

此外，成軍15週年的「兩廳院夏日爵士節慶樂團」今年將升級，音樂總監摩斯曼（Michael Mossman）添加絃樂編制，與魏廣晧領軍的節慶樂團，重新演繹查理．帕克（Charlie Parker）和克里夫．布朗（CliffordBrown）作品。

眾所期待的戶外派對，將在8月15日於兩廳院藝文廣場登場，由彭郁雯五重奏、台灣拉丁重擊與台語金曲歌后李竺芯輪番上陣，展現台灣爵士跨界能量。

2026兩廳院夏日爵士將在8月7日至8月29日登場。

兩廳院 爵士樂 台語

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