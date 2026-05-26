「薔蜜」颱風估24小時內生成！周五增強為中颱 這日起變天轉雨

熱帶性低氣壓TD06未來24小時將生成為輕度颱風「薔蜜」，預估周五再增強為中度颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，颱風預估周日、下周一最接近台灣；天氣部分，明天持續高溫炎熱，周四午後水氣增多，周五受鋒面影響，各地都有降雨機率。

曾昭誠說，熱帶性低氣壓TD06預估未來24小時內將增強為輕度颱風「薔蜜」，並於周五前後於菲律賓東方海面進一步增強成中度颱風，後續朝琉球群島方向前進，周日、下周一最接近台灣，目前預估會距離台灣約500至800公里，其外圍環流恐為北部、宜蘭帶來降雨，且距離越近，雨勢越明顯，之後將轉向東北方向遠離。

降雨部分，曾昭誠指出，明（27日）各地多雲到晴，午後各地山區有零星雷陣雨；周四（28日）午後，大台北、宜蘭、花蓮、中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

周五（29日）受到鋒面影響，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，北部、宜蘭有局部大雨發生機率，其他地區午後也有局部雷陣雨，且山區需注意有較大雨勢發生機率。

周六、周日（30、31日）花東仍有局部短暫陣雨，其他地區大致為多雲到晴的天氣，午後中南部、北部山區也有局部短暫雷陣雨，其中周六午後中南部山區有局部大雨發生機率。

下周一、下周二（6月1、2日）受到颱風外圍環流影響，北部、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，曾昭誠表示，明天大台北、花東縱谷、中南部內陸高溫上看37、38度，周四南部內陸、花東縱谷也會出現37度高溫機率；周四前其他地區高溫約32至36度，低溫25至28度；周五因雲量增加，各地高溫降智29智32度，低溫23智26度。