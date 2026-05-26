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「看見希望在途中」癌症希望基金會25周年特展 周四華山文創園區登場

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
看見希望 在途中 A Journey — 癌後日常的未完成敘事。圖／癌症希望基金會提供
看見希望 在途中 A Journey — 癌後日常的未完成敘事。圖／癌症希望基金會提供

許多生命故事，從來不是以抵達為終點，而是以「在途中」為日常。癌症希望基金會以多年陪伴癌友的經驗表示，當我們談論癌症，往往習慣將其簡化為一場「戰役」，似乎生命只有「治癒」與「失敗」兩種結局。但真實的抗癌歷程從來不是一記清脆的終場哨音，更多的是在漫長的追蹤、身體與心靈的重建中，學會與疾病和平共處。

癌症希望基金會（HOPE）今年成立25周年，特別規畫「看見希望，在途中 A Journey —癌後日常的未完成敘事」生命教育體驗展，5月28日至5月31日在華山1914文創園區溫暖登場，這不僅是一場畫展，更是一次集結25年來無數抗癌家庭、醫療團隊生命厚度的沉浸式體驗。

「彩繪希望」繪畫比賽已連續舉辦十一屆 ，HOPE鼓勵癌友、家屬與醫護人員拿起畫筆，將無法言說的焦慮、恐懼、愛與勇氣付諸色彩。本次特展中，主辦單位特別精選第一至十一屆得獎作品展出，這些畫作將化為生命之窗，與大家分享與癌同行最真實的心聲。

創作者中，有正在與病魔搏鬥的癌友、有夜半看顧不敢闔眼的家屬，也有在生死前線與病人並肩作戰的醫護人員。他們的畫作與心中獨白，被重新「轉譯」為一扇扇推開的窗。透過精心設計的沉浸式空間與體驗，觀展者將得以跨越疾病的藩籬，直視生命在面臨重大考驗時，如何被重新排列組合，並在崩解中長出新的韌性。

HOPE團隊表示，許多生命故事，從來不是以「抵達」某一處為終點，而是以「在途中」作為日常的姿態。在華山中7B館的展出空間裡，「希望」不是教條式的勵志口號，也不是被直接給予的標準答案，而是一盞需要透過觀展者的「理解」與「共感」才能點亮的溫暖光景。

走進展場，將聽見不同的生命狀態。那些關於落髮的釋懷、關於藥物副作用的耐受、關於家人間欲言又止的關懷，都以最真實的樣貌呈現在大眾面前。這是一場獻給癌友的致敬，也是一堂面向社會大眾、最動人的生命教育課。

不論是正處於人生風雨中的同行者、曾陪伴家人走過低谷的照顧者，還是渴望汲取生命力量的過路人，都誠摯邀請您前來稍作停留。在免費入場的展期中，讓我們靠近聆聽，在生命交會的途中，相遇並互相溫暖。

●展覽資訊

展覽名稱： 看見希望 在途中 A Journey — 癌後日常的未完成敘事

展出時間： 

5月28日（四）16：00－18：00

5月29日（五）至5月31日（日） 11：00－18：00

展覽地點： 華山1914文創園區中7B館

入場方式：免費入場

展覽官網：https://ajourney.ecancer.org.tw/

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