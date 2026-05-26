長者逾4成熱量攝取不足 衛福部加強出院銜接長照

台灣進入超高齡社會，台北市立關渡醫院院長陳亮恭今天表示，台灣長者有42%熱量攝取不足，但從出院到社區或長照機構，營養服務卻明顯斷鏈。衛生福利部長期照顧司說明，已調整出院準備計畫，加強營養等長照銜接。

民進黨立委林楚茵、林月琴、王正旭今天於立法院共同舉辦「不只活得久，更要吃得好！高齡營養照護政策公聽會」，邀集衛生福利部及相關主管機關，並與台灣輔助醫學醫學會、台灣整合照護學會、台灣在宅醫療學會、台灣居家醫療醫學會、台灣專科護理師學會等醫療照護團體共同探討長者營養照護缺口。

林月琴表示，營養直接影響長者肌力、行動能力、認知功能與失能風險，但目前醫療、長照及社區居家3個系統間的營養照護仍有斷點，醫院端的營養評估與介入，往往無法延續到出院後的社區與家庭。她提出3項建議，包含推出一致性營養評估機制、完善醫療與長照營養轉銜制度，並讓營養師真正進入長照與社區第一線。

王正旭指出，高齡營養照護牽涉服務內容、專業角色、適用對象、產品標示與給付設計。若未來要讓「高齡專屬營養」相關服務或產品被民眾理解並安心使用，主管機關應建立更清楚的標準與制度。

台北市立關渡醫院院長、台北榮民總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮恭指出，營養是支撐長者認知、行動、心理健康與行動能力的跨領域核心基石，台灣長者卻有42%熱量攝取不足，導致蛋白質絕對攝取量不足，影響肌肉合成；此外微量營養素也受影響，如鈣質就高達7成攝取不足，將直接關聯到骨質疏鬆。

陳亮恭說，影響進食的因素有很多，從年齡、牙口、慢性病和心理因素如憂鬱、孤獨等，都會造成用餐動機薄弱，還有個人備餐能力等。但目前市面上不見得有適合長者直接食用的飲食產品，針對長者雖有營養指導，卻沒有直接的服務方案；照顧場域也有明顯斷鏈，如營養服務往往在患者出院就終結等。

衛生福利部長期照顧司科長徐鉅美指出，2025年實際使用營養照護服務人數為4026人，其中來自出院準備者僅占18%。今年起出院準備計畫已調整，盼促進出院準備團隊積極銜接，擬定簡易照顧計畫、媒合營養照護、進食與吞嚥等長照服務，盼醫療與長照服務於長照3.0更無縫接軌。

林楚茵總結，這不是少數人的問題，而是每個人都會面對的未來。現在替長者補上營養照護缺口，也是替未來的自己準備更好的生活，盼讓高齡營養照護不再只是「吃得健康」的口號，而是能落實在醫療、長照、社區居家、食品標示與法規制度中的具體政策。