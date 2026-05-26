聽新聞
0:00 / 0:00
影／為台灣奪下首座國際布克獎 楊双子:最感謝的是金翎
由台灣作家楊双子創作、台灣譯者金翎英譯的「台灣漫遊錄」於本月在英國奪下國際布克獎（International Booker Prize），這是首部獲獎的台灣作品，也是華文世界首度有作品摘下此獎。楊双子今天下午搭乘華航CI-82航班自倫敦搭機返台，文化部政務次長李靜慧親自到場接機並獻花歡迎她返台。
楊双子受訪時表示，她並不是台灣文學裡面最優秀的那一個，只是有這樣的機遇，她也非常感謝有金翎的翻譯版，如果沒有金翎的翻譯策略、對翻譯的思想，就不可能得到這個大獎。楊双子說，希望台灣文學的前輩、同行、後進們，大家都要相信「台灣文學站在世界舞台上，我們從來沒有輸給任何人」。
至於得獎後的規劃，楊双子透露為了寫好接下來的作品，她與經紀人討論過了，在2029前不接演講的邀約，時間蠻長的，希望可以全心全意放在小說上面。至於下一部作品還是會書寫跟台灣、女性、歷史有關的，跟可以見微知著台灣是什麼樣一個國家的內容為主。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。