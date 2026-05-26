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影／為台灣奪下首座國際布克獎 楊双子:最感謝的是金翎

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
首次奪下英國國際布克獎的台灣作品「台灣漫遊錄」，作家楊双子（中）今天搭機返台，文化部政務次長李靜慧（右一）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
首次奪下英國國際布克獎的台灣作品「台灣漫遊錄」，作家楊双子（中）今天搭機返台，文化部政務次長李靜慧（右一）親自到場接機。記者黃仲明／攝影

由台灣作家楊双子創作、台灣譯者金翎英譯的「台灣漫遊錄」於本月在英國奪下國際布克獎（International Booker Prize），這是首部獲獎的台灣作品，也是華文世界首度有作品摘下此獎。楊双子今天下午搭乘華航CI-82航班自倫敦搭機返台，文化部政務次長李靜慧親自到場接機並獻花歡迎她返台。

楊双子受訪時表示，她並不是台灣文學裡面最優秀的那一個，只是有這樣的機遇，她也非常感謝有金翎的翻譯版，如果沒有金翎的翻譯策略、對翻譯的思想，就不可能得到這個大獎。楊双子說，希望台灣文學的前輩、同行、後進們，大家都要相信「台灣文學站在世界舞台上，我們從來沒有輸給任何人」。

至於得獎後的規劃，楊双子透露為了寫好接下來的作品，她與經紀人討論過了，在2029前不接演講的邀約，時間蠻長的，希望可以全心全意放在小說上面。至於下一部作品還是會書寫跟台灣、女性、歷史有關的，跟可以見微知著台灣是什麼樣一個國家的內容為主。

作家楊双子（左三）今天搭機返台，文化部政務次長李靜慧（左二）親自到場接機。記者黃仲明／攝影
作家楊双子（左三）今天搭機返台，文化部政務次長李靜慧（左二）親自到場接機。記者黃仲明／攝影

台灣首次奪下英國國際布克獎的作品「台灣漫遊錄」，作家楊双子今天搭機返台，她手拿獎座向國人分享。記者黃仲明／攝影
台灣首次奪下英國國際布克獎的作品「台灣漫遊錄」，作家楊双子今天搭機返台，她手拿獎座向國人分享。記者黃仲明／攝影

金翎 楊双子 倫敦 Booker

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