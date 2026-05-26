台北市立國樂團歐洲巡演 遠征三大音樂廳

台北市立國樂團將於6月舉行歐洲巡演，獻上「台灣風情畫」音樂會，這也是台灣首次有職業樂團同時登上柏林愛樂廳、萊比錫布商大廈大廳與維也納金色大廳等三大音樂廳巡演。

台北市立國樂團團長鄭立彬今天透過新聞稿表示，這次出訪，期待深化「台灣音樂」在歐洲人心中的印象，某個程度也為台灣做文化外交；此行不但是帶著台灣音樂家組成的樂團出去，也堅持全場演出台灣作曲家曲目，綜觀台灣90年當代之音，深具意義。

根據北市國新聞資料，開場之作演出作曲家江文也的「台灣舞曲」，這部作品在1936年第11屆德國柏林奧運會中，榮獲作曲項目的特別獎，是當時唯一獲獎的亞洲人，讓台灣作品首度在國際嶄露頭角。睽違90年後，將再度於德國柏林奏響，相當具代表性意義。

另一首重量級作品，是國家文藝獎得主蕭泰然的「大提琴協奏曲」，這次巡演以國樂團編制重新演繹，邀約旅德大提琴家楊文信共演。楊文信曾獲1991年日內瓦國際音樂大賽大提琴首獎，24歲就考上巴伐利亞廣播交響樂團大提琴首席，這次將隨北市國巡演，將台灣人靈魂深處的牽掛，傳遞給歐洲聽眾。

音樂會也將演出作曲家王乙聿創作的笛協奏曲「庫依的愛情」，由北市國笛聲部首席演奏家賴苡鈞獨奏，描繪兩個衝突部落之間的愛情故事。音樂會壓軸將演出作曲家鍾耀光創作的「台灣風情畫」，全曲利用多采多姿的配器手法，描繪台灣7處特色景觀，包括阿里山雲海、日月潭等景致，台灣山水盡藏音中。

鄭立彬表示，北市國將用最在地的素材、最自信的演出，以樂團獨特而豐富的聲響，向世界介紹台灣這座美麗的寶島，「如果這是他們第一次聽見台灣作品，留下了好印象，未來就有機會主動去認識台灣的音樂家、台灣的作品。」

「台灣風情畫─2026TCO歐洲巡演行前音樂會」將於5月28日在台北國家音樂廳舉行。「台灣風情畫─2026TCO歐洲巡演音樂會」6月3日在柏林愛樂廳大廳、6月4日在萊比錫布商大廈大廳及6月7日在維也納金色大廳登場。