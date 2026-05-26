快訊

黃仁勳稱AI時代讀哪科不重要 但「這三個能力」不可或缺

赴日打工崩潰…她見台灣旅客「3行為」氣炸 網戰翻：太沒禮貌

聽新聞
0:00 / 0:00

台馬二號海纜修復 數發部：東引通訊恢復正常

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
數發部指出，台馬二號海纜115年3月7日於距沙崙23.6公里處發生全斷障礙，已於昨日完成搶通，東引通訊服務已恢復由海纜傳輸。圖／本報資料照片
數發部指出，台馬二號海纜115年3月7日於距沙崙23.6公里處發生全斷障礙，已於昨日完成搶通，東引通訊服務已恢復由海纜傳輸。圖／本報資料照片

數位發展部昨（25）日晚間接獲中華電信通報，台馬二號海纜115年3月7日於距沙崙23.6公里處發生全斷障礙，已於昨日完成搶通，東引通訊服務已恢復由海纜傳輸。

數發部指出，另台馬二號海纜於114年10月7日距淡水沙崙約180公里處發生部分芯線受損障礙，所餘芯線足供馬祖尖峰時間使用，不影響正常通訊，若海象條件許可，預計最快可於115年11月30日修復。

數發部將持續秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。

數發部說明，有關海纜障礙、維修及修復資訊，均會於本部官網公布，呼籲民眾請勿輕信網路傳言及散布不實資訊。

馬祖 中華電信

延伸閱讀

交長陳世凱為高鐵延誤道歉！明天營運情況曝光 還要研議線上退費機制

馬六甲海峽區域共同治理 大馬智庫分析安全穩定關鍵

強化數位韌性！遠傳宣布成為亞馬遜「Amazon Leo」授權經銷商 正式將高速低軌衛星服務引進台灣

美秀集團10周年周休返嘉開唱掀熱潮 嘉市府總動員迎戰樂迷潮

相關新聞

「薔蜜」颱風估24小時內生成！周五增強為中颱 這日起變天轉雨

熱帶性低氣壓TD06未來24小時將生成為輕度颱風「薔蜜」，預估周五再增強為中度颱風，中央氣象署預報員曾昭誠表示，颱風預估周日、下周一最接近台灣；天氣部分，明天持續高溫炎熱，周四午後水氣增多，周五受鋒面影響，各地都有降雨機率。

高齡駕駛換照新制5月31日上路！滿70歲強制體檢+講習 逾期最高罰3600元

高齡駕駛換照新制5月31日上路，未來滿70歲者需在2年緩衝期內換照，70至74歲者需在新制上路起2年內換照，滿75歲者需在緩衝期3年內換照，逾期未換照仍駕車上路者，可處1800至3600元罰鍰，但若在3個月內自動繳回駕照則可免罰。

結石不只是「疼痛地獄」…醫：卡住恐釀敗血症 高糖飲料、少喝水是地雷

不少人以為結石只是「痛一下」，如果阻塞導致尿液無法排出，容易併發感染，甚至永久損傷腎功能或引發敗血性休克。林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦提醒，結石若造成阻塞，細菌容易在體內滋生，一旦感染擴散至全身，就可能演變成敗血症，絕不能輕忽。

高鐵大誤點退票5500張 運安會不立案、鐵道局擬找鐵研中心技術調查

高鐵昨進行計畫性排修、更換「轉轍器控制機箱」電源模組，卻出現異常情況，導致發生近年來最嚴重延誤，推估影響人數約18萬人、退票張數約5500張。高鐵今恢復正常營運，運安會表示，經評估後，決定不立案調查；交通部鐵道局則說，將評估找鐵研中心或第三方單位參與技術調查。

只有15天！野柳「夜訪女王頭」限定開跑 6月1日開放線上購票

夜訪女王頭活動將在6月28日登場，以「潮汐藝廊·雙后傳承」為主軸，活動只有短短的15天，6月1日中午起開放民眾線上購票

近9成計程車駕駛支持鬆綁法規 盼開放多平台、與多車隊合作

按照台灣法規規定，台灣計程車司機靠行，只能加入一個車隊，不能同時加入多個車隊。不過，根據最新統計調查數據顯示，台灣近9成駕駛支持鬆綁現行制度，期盼加入多個車隊或者平台，以提升接單彈性、穩定收入。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。