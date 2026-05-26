台馬二號海纜修復 數發部：東引通訊恢復正常

數位發展部昨（25）日晚間接獲中華電信通報，台馬二號海纜115年3月7日於距沙崙23.6公里處發生全斷障礙，已於昨日完成搶通，東引通訊服務已恢復由海纜傳輸。

數發部指出，另台馬二號海纜於114年10月7日距淡水沙崙約180公里處發生部分芯線受損障礙，所餘芯線足供馬祖尖峰時間使用，不影響正常通訊，若海象條件許可，預計最快可於115年11月30日修復。

數發部將持續秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含在政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量及海纜建設，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的日常通訊不中斷。

數發部說明，有關海纜障礙、維修及修復資訊，均會於本部官網公布，呼籲民眾請勿輕信網路傳言及散布不實資訊。