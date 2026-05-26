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台南熱飆39.5度！準颱風「薔蜜」最快明生成 這天起變天轉雨

中央社／ 台北26日電
氣象署表示，今天最高溫為台南南化攝氏39.5度，明天同樣全台炎熱。聯合報資料照片
氣象署表示，今天最高溫為台南南化攝氏39.5度，明天同樣全台炎熱。聯合報資料照片

氣象署表示，今天最高溫台南南化攝氏39.5度，明天同樣全台炎熱；29日鋒面影響，各地轉有雨，北部、宜蘭可能有局部大雨發生；準颱風薔蜜最快明天生成，估對台灣無直接影響。

根據交通部中央氣象署網站，今天各地偏熱，最高溫為台南市南化區39.5度，其次為新北市新店區及台南市玉井區皆為39.2度，台北市內湖區則達38.8度；除北市外，基隆、屏東、花蓮也出現38度以上高溫。

其中台南市玉井區自21日起至今，連6天高溫達38度以上，且22日、24日、25日及今天都超過39度，以22日達39.7度最高。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，台南如玉井、南化一帶由於地形因素，海風難以調節，中午前後容易出現高溫，明天台南仍要留意39度以上高溫；此外，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度或以上高溫發生，台東要注意焚風。

曾昭誠表示，明天午後山區有零星短暫雷陣雨；28日水氣略增、天氣悶熱，南部內陸及花東縱谷持續留意局部約37度高溫，午後大台北、宜花地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

此外，曾昭誠指出，29日鋒面影響，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其中北部、宜蘭可能有局部大雨發生；其他地區多雲，午後山區易有雷陣雨、並有較大雨勢。

曾昭誠說，30、31日鋒面逐漸遠離，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；其中30日還有局部水氣殘存，午後中南部山區留意局部大雨。

曾昭誠提到，菲律賓東方海面今天上午有熱帶性低氣壓生成，預測最快明天增強為颱風「薔蜜」，將朝琉球群島方向移動；最新模式模擬路徑再往西修、更接近台灣，但無直接影響，預估31日、6月1日是薔蜜距台最近的時間點。

他並表示，6月1、2日受到颱風外圍雲系水氣移入，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠提醒，明天、28日馬祖及金門易有低雲或局部霧，影響能見度；31日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生。

準颱風薔蜜最快明天生成，估對台灣無直接影響。取自中央氣象署
準颱風薔蜜最快明天生成，估對台灣無直接影響。取自中央氣象署

台南 氣象署 高溫

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