綠色設計塑膠瓶逾3.6億支 產品涵蓋飲料、機油

環境部去年起推動回收清除處理費優惠費率，鼓勵業者推出符合綠色設計、使用再生料的塑膠容器；截至目前已有53家業者響應，產品涵蓋保養品、飲料及機油等，共計3.68億支。

環境部去年正式推動「綠色費率」政策，塑膠容器若符合使用再生料達25%以上、綠色設計A（瓶身為「純料、原色、減標籤」）或綠色設計B（瓶蓋「緊跟瓶身」）等3大原則，即可享有優惠的回收清除處理費費率，符合單項優惠15%，2項優惠30%，3項全能即享45%優惠。

環境部資源循環署今天發布新聞稿表示，參與業者由去年首期申報的32家，截至目前已成長至53家，產品涵蓋保養品、清潔劑、飲料、水、保健食品、機油等。部分業者同時符合多項指標，總計綠色設計塑膠容器達3.68億支。

循環署指出，3大原則中，以導入25%以上再生料占比最多，共計1.59億支，包含耐斯、妙管家、主婦聯盟及中油等35家業者投入；其次為符合「純料、原色、減標籤」原則共計1.49億支，包含味丹、泰山、黑松等13家飲品業者響應。

另外，葡萄王、泰山及葡眾等6家領先導入「繫留瓶蓋（瓶蓋不脫落）」設計，合計約0.7億支。

值得一提的是，眾多業者中以泰山公司表現最為亮眼，率先同時達成2大原則，總量約0.1億支，取得30%費率優惠。

環境部表示，政策初期率先投入的指標業者已發揮明顯的示範效應，帶動供應鏈上下游重新評估、調整產品設計策略，眾多品牌企業已積極落實減塑理念。

環境部指出，未來將持續整合供應鏈，透過消費市場轉型，逐步提升產品再生與循環應用普及度，達成提升資源使用效率與廢棄物減量目標。