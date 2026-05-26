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高鐵大誤點退票5500張 運安會不立案、鐵道局擬找鐵研中心技術調查

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵昨進行計畫性排修、更換「轉轍器控制機箱」電源模組，卻出現異常情況，經徹夜搶修後，今天恢復正式運行。圖／高鐵提供
高鐵昨進行計畫性排修、更換「轉轍器控制機箱」電源模組，卻出現異常情況，經徹夜搶修後，今天恢復正式運行。圖／高鐵提供

高鐵昨進行計畫性排修、更換「轉轍器控制機箱」電源模組，卻出現異常情況，導致發生近年來最嚴重延誤，推估影響人數約18萬人、退票張數約5500張。高鐵今恢復正常營運，運安會表示，經評估後，決定不立案調查；交通部鐵道局則說，將評估找鐵研中心或第三方單位參與技術調查。

高鐵5月25日因號誌訊號異常導致大規模誤點，鐵道局更指此事件為「近年最嚴重延誤」，針對影響人數，以昨天整日旅運量推估約有18萬人受到影響，另高鐵公司也統計，昨天退票張數有5500張。

針對誤點原因，高鐵公司初判為「轉轍器控制機箱」(Switch Machine Control Case，SMC）電源模組出現異常狀況，昨天徹夜搶修且一度換回原有舊品，但仍未排除異常，最後逐一按照流程查修，訊號恢復正常，今天全線恢復正常運行。

交通部政務次長伍勝園表示，高鐵昨天出現號誌訊號異常後，第一時間就嘗試重置但未有效果，認為可能不只是新品本身接觸的問題，實際原因仍待進一步釐清，以確保未來不會再發生。

伍勝園坦言，高鐵更換SMC電源模組出現異常的情況很奇怪，過往更換設備都沒問題，這次出現狀況，因涉及技術問題，要求高鐵公司找第三方協助了解，不能只找日本原廠。

針對高鐵號誌訊號異常的原因，鐵道局長楊正君說，不排除任何因素，已請高鐵公司盡快釐清，相關設備也將妥善保存，未來也會研擬邀請鐵研中心或第三方單位參與技術調查。

運安會執行長林沛達則表示，高鐵昨天因安全機制啟動，改採人工方式進入設定，因此造成列車時間延誤，經過運安會評估後，加上昨天高鐵也回報的檢修狀況，決定不立案調查。

高鐵昨進行計畫性排修、更換「轉轍器控制機箱」電源模組，卻出現異常情況，經徹夜搶修後，今天恢復正式運行。圖／高鐵提供
高鐵昨進行計畫性排修、更換「轉轍器控制機箱」電源模組，卻出現異常情況，經徹夜搶修後，今天恢復正式運行。圖／高鐵提供

高鐵 交通部 運安會

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