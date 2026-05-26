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剛果伊波拉疫情快速升溫 疾管署：返國民眾須多注意發燒等不適症狀

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署發言人曾淑慧說，伊波拉感染非空氣傳播，也不是飛沫傳播，主要途徑為接觸傳播為主，我國目前旅遊建議等級仍為「第二級：警示」（Alert）。圖／疾管署提供
衛福部疾管署發言人曾淑慧說，伊波拉感染非空氣傳播，也不是飛沫傳播，主要途徑為接觸傳播為主，我國目前旅遊建議等級仍為「第二級：警示」（Alert）。圖／疾管署提供

5月17日世界衛生組織（WHO）已將剛果及烏干達的伊波拉疫情，公布為國際關注公共衛生事件。衛福部疾管署表示，隨後提升剛果疫情等級由高提升至非常高，主因是在短短時間內，病例從200多例暴增至1000多例，死亡個案超過100人，疫情上升速度快，更有跨境傳播的跡象。

疾管署發言人曾淑慧說，伊波拉感染非空氣傳播，也不是飛沫傳播，主要途徑為接觸傳播為主，我國目前旅遊建議等級仍為「第二級：警示」（Alert），機場、港口也加強宣導，同時請交通部觀光署通知領隊、導遊應宣導疫情資訊，並免接觸野生動物、醫院病人，落實防疫措施。

疾管署表示，伊波拉病毒感染為伊波拉病毒所引起，潛伏期2至21天，初期症狀為突然出現高燒、嚴重倦怠、肌肉痛、頭痛等，接著出現嘔吐、腹瀉、腹痛、皮膚斑點狀丘疹與出血現象。重症者常伴有肝臟受損、腎衰竭、中樞神經損傷、休克併發多重器官衰竭。

伊波拉病毒傳染途徑為可能經由果蝠、靈長類、森林羚羊與豪豬等動物傳染給人；人與人接觸傳染主要經由黏膜或破損皮膚直接接觸到被感染者或其屍體之血液、體液、糞便、分泌物、器官，或是間接接觸被感染者體液污染的環境而感染。

伊波拉病毒感染為傳染病防治法第五類傳染病，如遇有相關症狀且符合通報定義之疑似個案，應於24小時內通報，並採取嚴格的感染管制措施。對於其檢體採檢送驗，請事先通知所在地疾管署該區管制中心，由區管中心配送P620專用運送容器，俟採集抗凝固全血、頰腔或咽喉擦拭液、皮膚切片或內臟組織切片後，註明A類感染性物質，以2至8℃送疾管署檢體單一窗口進行檢驗。

衛福部疾管署發言人曾淑慧說，伊波拉感染非空氣傳播，也不是飛沫傳播，主要途徑為接觸傳播為主，我國目前旅遊建議等級仍為「第二級：警示（Alert）」。圖／疾管署提供
衛福部疾管署發言人曾淑慧說，伊波拉感染非空氣傳播，也不是飛沫傳播，主要途徑為接觸傳播為主，我國目前旅遊建議等級仍為「第二級：警示（Alert）」。圖／疾管署提供

伊波拉疫情 疾管署 剛果

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