只有15天！野柳「夜訪女王頭」限定開跑 6月1日開放線上購票

夜訪女王頭活動將在6月28日登場，以「潮汐藝廊·雙后傳承」為主軸，活動只有短短的15天，6月1日中午起開放民眾線上購票。

交通部觀光署今天舉辦記者會，宣布「2026野柳石光夜訪女王」活動，將於6月28日至7月12日每日晚間6時30分至9時，於野柳地質公園登場。

觀光署表示，今年以「潮汐藝廊·雙后傳承」為主軸，將野柳地質公園打造為沉浸式夜間地景美術館，透過五大燈區，連結最具代表性的「女王頭」與新世代地標「俏皮公主」，展開跨時空的跨世代對話。

觀光署說，活動除邀請藝術家及在地學生共創外，首度與數位發展部數位產業署跨域合作，啟動「全民數位徵件計畫」，落實「人人都是策展人」的創藝理念。

為了將活動推廣給國際旅客，觀光署指出，今年推出國際旅客限定活動，凡購票入場的國際旅客，憑護照即可現場兌換限量紀念品。

「2026野柳石光夜訪女王」活動採限量售票（每晚3000張），每天分2個時段（晚間6時30分及晚間7時30分）入場，6月1日中午起開放旅客訂票。