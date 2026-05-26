北部旅遊團集體腸胃不適案再增1例 南市衛生局採樣12件檢體送驗

來自台北的88人旅遊團昨下榻台南飯店後，今早傳出有12名團員發生疑似腸胃不適案件就醫後，目前再新增一名，南市衛生局獲悉後，第一時間派員前往飯店進行食品衛生稽查，已採樣12件可疑食品及環境檢體送驗，後續將依檢驗結果進一步釐清原因。

衛生局表示，有關北部旅遊團傳出發生疑似腸胃不適案件，經確認目前有13人因嘔吐、腹瀉等不適症狀就醫，該團為24日起由花東開始為期3天旅遊，於昨晚6點左右抵達飯店，於此之前即有旅客出現不適症狀。

據了解，該旅遊團這幾天在花東地區遊玩，昨中午曾在其他縣市享用便當，晚上才下榻台南的飯店，並在飯店內用晚餐。

衛生局提到，當晚飯店自助餐用餐人數為205人，並無其他人有出現症狀，目前已針對可疑食品、環境檢體共採樣12件送驗，後續將依檢驗結果進一步釐清原因。同時也已通知旅程途中各縣市衛生局協助調查。

衛生局也提醒，近期天氣炎熱，高溫環境容易增加食品保存風險，應特別注意食材冷藏冷凍溫度管理、生熟食分離、工作人員手部衛生及食品製作時間控管，目前本案件仍在調查中，將秉持迅速處理、審慎調查及資訊透明三大原則，以保障市民與旅客食品安全。