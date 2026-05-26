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高齡駕駛換照新制5月31日上路！滿70歲強制體檢+講習 逾期最高罰3600元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高齡駕駛換照新制將從5月31日起上路，未來滿70歲者需在2年緩衝期內換照，70至74歲者需在新制上路起2年內換照，滿75歲者需在緩衝期3年內換照。記者胡瑞玲／攝影
高齡駕駛換照新制將從5月31日起上路，未來滿70歲者需在2年緩衝期內換照，70至74歲者需在新制上路起2年內換照，滿75歲者需在緩衝期3年內換照。記者胡瑞玲／攝影

高齡駕駛換照新制5月31日上路，未來滿70歲者需在2年緩衝期內換照，70至74歲者需在新制上路起2年內換照，滿75歲者需在緩衝期3年內換照，逾期未換照仍駕車上路者，可處1800至3600元罰鍰，但若在3個月內自動繳回駕照則可免罰。

去年三峽發生4死車禍事故，交通部為此改革駕照管理，其中高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲，且需先通過體檢、完成2小時道路交通安全講習，才能換照；75歲以上駕駛則還需通過認知功能測驗，或提出無患有中度以上失智症的證明文件，其後每3年換發1次。

交通部公路局長林福山表示，高齡駕照關懷年齡由原本75歲提前至70歲，並自5月31日起實施「分齡關懷機制」。70歲至未滿75歲者，需完成體格檢查，並參加監理機關提供的2小時免費道路交通安全講習後，才可換發效期至75歲的駕照。

75歲以上駕駛人，除延續既有換照制度，包含體檢及認知功能檢測外，5月31日也新增2小時免費道安講習課程。

此外，滿75歲以上高齡駕駛換照體格檢查表，將比照65歲以上高齡職業駕駛體檢表，加入8項自我聲明，包含是否經常頭暈或白天嗜睡、是否曾有昏倒經驗、是否曾心臟不舒服、是否容易喘或呼吸不順暢等；滿70歲換照體檢沿用現行18歲考照體格表，醫生體檢後可填寫醫生綜合建議及意見。

由於高齡換照新制即將於5月31日上路，不少高齡駕駛認為時程太快，甚至已有人在找灰色地帶試圖規避。林福山說，從去年公布駕照管理新制後就一直在宣導，高齡換照新制上路後，也仍會有宣導、緩衝期。

林福山指出，滿70歲換照新制有2年緩衝期，緩衝期內尚未換照免開罰；滿70歲、未滿75歲者需在新制上路2年內，也就是2028年5月31日前完成換照；75歲以上換照新制有3年緩衝期。

針對年齡介於73、74歲的駕駛人，因2年換照緩衝最後期限接近75歲，可依個人意願換照。若選擇直接換照將適用70歲換照制度，有2年緩衝期，並取得有效期限至75歲的駕照，待75歲後再銜接75歲換照制度；另也可選擇待於75歲後再辦理換照，但將不適用75歲換照的3年緩衝期。

林福山表示，5月31日起，高齡換照適用對象，滿70歲以上約110萬人，滿75歲以上約18萬人，合計約128萬人，目前公路局已完成分流規畫，並將依年齡分流寄發換照通知單，民眾收到通知後再依指示辦理即可，也可提前申辦。

因應高齡換照需上2小時免費道安講習，林福山指出，全台已規畫375處講習場域，包含監理所站、地方政府、鄉鎮公所、衛生所及樂齡中心等，並培訓400餘名路老師協助授課，偏鄉地區也將提供「一站式服務」，體檢、講習與換照流程一次完成。

林福山說明，2小時免費講習課程內容分為兩部分，第一部分為健康與交通安全基本知識，第二部分則針對高齡者常見違規樣態及道路風險進行說明，並由專業醫學團體及師資共同規畫課程內容，經試辦7場後，滿意度達98.6%。

另外，公路局也公布高齡者違規前10名的常見樣態，闖紅燈居冠、其次依序為轉彎或變化車道不依標誌標線等指示、駕照資格不符、不按遵行方向行駛、不依規定駛入來車道、機車駕駛未戴安全帽、違規臨停、行駛人行道、機車不在規定車道行駛、汽車駕駛人不暫停讓行人先行通過。

不少高齡駕駛憂心監理站協助換照人力、量能不足，恐出現亂象，公路局強調，監理機關已完成全國37個監理所站整備作業，確保新制如期推動。未來將透過通知、網路及電話等多元方式提供課程預約資訊，並於偏鄉地區結合地方里鄰系統辦理巡迴講習，以提升服務可及性。

林福山提醒，高齡駕駛人如未於緩衝期限內完成換照，將視為駕照逾期使用，將可處以1800元至3600元罰鍰，若民眾被舉發後，於3個月內自主繳回駕照，駕照逾期上路罰款將可免罰，但若有其他闖紅燈等交通違規仍會開罰。

此外，今年12月31日起，滿75歲駕駛有違規致肇事紀錄者，應經立案的駕駛訓練機構駕駛訓練結業後，才能辦理換照。

交通部公布高齡者違規前10名的常見樣態。記者胡瑞玲／攝影
交通部公布高齡者違規前10名的常見樣態。記者胡瑞玲／攝影

高齡駕駛換照適用對象。圖／公路局提供
高齡駕駛換照適用對象。圖／公路局提供

交通部公布高齡者違規前10名的常見樣態。圖／公路局提供
交通部公布高齡者違規前10名的常見樣態。圖／公路局提供

高齡關懷換照講習。圖／公路局提供
高齡關懷換照講習。圖／公路局提供

高齡駕駛換照新制自5月31日起上路。圖／公路局提供
高齡駕駛換照新制自5月31日起上路。圖／公路局提供

高齡駕駛換照服務模式。圖／公路局提供
高齡駕駛換照服務模式。圖／公路局提供

高齡駕駛 交通部 三峽

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