長照給付改革提案過門檻 盼基層加薪防人力外流

公共政策網路參與平台有人提案長照加薪留才，調高居家服務及喘息服務給付，建立每1至2年定期檢討調整支付的常態機制，明定薪資連動比例，提案附議近日達標，衛福部今天回應。

提議者Chia Chia於3月份在平台提案，長照給付基準多年未隨物價及薪資水平彈性調整，現在進入長照3.0階段，財源給付端卻顯得僵化，希望政府調高居家服務B碼及喘息服務G碼給付標準。此提案5月22日附議達標。

提議者提到，居家服務B碼與喘息服務G碼的支付金額固定，當通膨、交通、勞健保等成本持續上升，長照基層人員實質薪資便陷入縮水困境，餐飲服務業起薪已大幅追近長照產業，若長照給付維持現狀，將導致大量成熟人力轉行。

提議者建議衛福部參照「消費者物價指數」或「基本工資調幅」，建立每1至2年定期檢討調整長照支付的常態機制；調升居家服務（B碼）喘息服務（G碼）單價，同時應研擬配套措施，確保調升之額度有一定百分比，直接落實於第一線照護人員的薪資或勞動補貼。

提議者認為，對勞方而言，突破薪資天花板，提升基層留任率，讓長照成為具競爭力的專業職涯；對案主與家屬來說， 穩定的從業人員能提供更高品質、更具連續性的照顧，並讓喘息服務「看得到也用得到」。

衛生福利部長照司副司長吳希文今天告訴中央社記者，人口結構改變，勞動人力減少及各產業用人競爭加劇，各行業人力皆不足，長照第一線的照顧服務員留任確有挑戰，長照服務給付價格之調整，涉及資源分配、服務成本、使用者負擔及國家財政等多重因素考量。

吳希文說，長照服務照顧組合屬實物給付，與政府主動定期依物價指數調整對弱勢民眾補助津貼費用的現金給付性質不同，貿然依物價指數調整價格，恐增加民眾負擔，必須審慎評估，並與各界妥為溝通。將就實際運作情形，透過現行專家審查機制滾動檢討相關規定。

吳希文表示，將規劃居家照服員分級派工，擴大招募外籍人力，與勞動部研議規劃開放社區式團體家屋及小規模多機能，聘僱外國技術人力，同時機構、居家導入智慧科技照顧，減輕照顧人力負荷、提升照顧品質；住宿人力挑戰缺口大，以津貼鼓勵留任，將部分工時採計人力。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線