首例流行性腦脊髓膜炎死亡 台中6旬婦發病送醫當日不治

衛福部疾管署今公布，國內出現今年首例流行性腦脊髓膜炎死亡病例，本月7日出現症狀，隔天送醫不治。台中市衛生局說明，5月12日接獲醫院通報1例流行性腦脊髓膜炎確定個案，為60多歲本國籍女性，有慢性病史，出現發燒、持續性嘔吐症狀至醫院就醫，當日因病況變差，經醫護人員積極救治後仍不幸死亡。

衛生局說明，5月12日因該個案血液培養檢驗出奈瑟氏腦膜炎雙球菌，故經醫院依法通報，並於同日研判確診。衛生局已匡列密切接觸者同住家人4人，就醫期間照護之醫護人員16人，共20人均無不適症狀，並已全數經醫師評估後完成預防性投藥，於5月18日全案監測期滿結案。

衛生局長曾梓展表示，全球仍持續有流行性腦脊髓膜炎病例發生，包括非洲撒哈拉以南地區，以及越南、日本、北美、歐洲及大洋洲等地，皆有散發病例或小規模疫情。該疾病主要透過感染者或帶菌者的喉嚨、鼻腔分泌物及飛沫傳播，通常需經由親密接觸（如親吻）或長時間近距離接觸（如咳嗽）才易感染，免疫力較低者風險較高。

曾梓展指出，流行性腦脊髓膜炎常見症狀包括發燒、劇烈頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐及出血性皮疹，嚴重時可能出現昏迷或譫妄，甚至引發肺炎、敗血症或腦膜炎等併發症，需及時接受抗生素治療。1歲以下嬰兒症狀較不典型，可能僅出現發燒、嘔吐、躁動不安、哭鬧或不易餵食，甚至出現囟門突出等情形，家長需特別留意。

衛生局提醒，民眾如出現疑似症狀，應盡速就醫，並主動告知醫師近期旅遊史及接觸史，以利診斷與治療。平時應避免長時間處於擁擠或通風不良場所，落實勤洗手及咳嗽禮節，必要時配戴口罩，以降低感染風險。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網查詢，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。