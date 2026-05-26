想買船嗎？台南分署6月2日拍賣娛樂海釣船 歡迎民眾預約帶看

行政執行署台南分署受桃園地檢署囑託變價刑事扣押物，現停放於安平港的「明豐168」小船1艘及其屬具，將於6月2日上午10時在2樓拍賣室，以現場喊價方式公開拍賣。台南分署指出，為增加民眾出價意願，將由執行人員帶領有興趣的民眾進入小船內部，實際了解其現況。

台南分署表示，該艘拍賣小船，總噸位為4.25噸的動力小船，為方便有興趣的買家近距離觀看，將於6月1日上午9時30分至10時30分，由執行人員帶看；有興趣的買家，可於29日（周五）下午4時前，洽台南分署丙股書記官，聯絡電話（06）2134322分機355。

台南分署提醒，依檢察機關與行政執行機關辦理囑託業務聯繫要點相關規定，拍定人除須繳納拍定價金外，尚須歸墊桃園地檢署鑑價費用6千元。

另該船現停泊在安平漁港，依農業部主管漁港基本設施使用管理費收費類目及費率規定應繳交基本設施使用管理費，該船繳交至去年底止，拍定人應繳足今年1月1日起基本設施使用管理費，始得過戶。