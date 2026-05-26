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未核准車輛載廚餘餵豬險成防疫破口 新北GPS監控揪違規開罰20萬

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市動保處於違規養豬場拉封鎖線，啟動移動管制15天。記者黃子騰／翻攝
新北市動保處於違規養豬場拉封鎖線，啟動移動管制15天。記者黃子騰／翻攝

新北動保處近日透過廚餘運輸GPS即時監控系統，發現金山1輛廚餘車行駛軌跡異常。追查後發現該豬場竟使用未經核准且未裝設GPS之車輛載運廚餘，恐成防疫破口。動保處立即啟動移動管制15天及採樣送驗，並依違反動物傳染病防治條例開罰20萬元。

新北市動保處表示，今年為廚餘養豬轉型關鍵期，中央與地方共推「有條件使用事業廚餘」政策，要求養豬場全面建置溫度與影像即時監控設備，廚餘運輸車亦須加裝GPS定位系統並完成申請核准，即時掌握運輸路線與異常狀況，避免疫病透過廚餘傳播，方可合法使用廚餘餵養。

動保處日前透過GPS定位系統監控時，發現金山1輛廚餘車行駛軌跡異常，經追查後發現該豬場竟使用未經核准且未裝設GPS之車輛載運廚餘。違規養豬戶廖男表示，因原安裝GPS的廚餘車大牌因故被扣，忘記即時與環保局通報，直接向友人借用貨車繼續載廚餘進場餵豬，直到接到動保處電話才知事情嚴重。現已將原本GPS移機到另1輛貨車上，等環保局審查通過即可開始載運廚餘。

動保處表示，除了廚餘車以外，活豬運送車未安裝GPS，也違反動物運送管理辦法第12條規定，最高處1萬5千元罰款。且運送人員應每2年接受一次在職講習，確保持有有效資格，避免因證書逾期而違反動物保護法第9條第2項規定處3千元至1萬5千元罰款。動保處呼籲，安裝GPS不僅是管理措施，更是強化生物安全防線的重要關鍵，確保養豬產業穩定發展。

溫度與影像即時監控落實廚餘蒸煮。記者黃子騰／翻攝
溫度與影像即時監控落實廚餘蒸煮。記者黃子騰／翻攝

養豬戶因原裝有GPS車輛大牌被扣，直接與友人借用未裝設GPS車輛違規載運廚餘。記者黃子騰／翻攝
養豬戶因原裝有GPS車輛大牌被扣，直接與友人借用未裝設GPS車輛違規載運廚餘。記者黃子騰／翻攝

廚餘 開罰 新北

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