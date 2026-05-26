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台南祭480萬護理留任獎勵奏效 年增411名護理師、控床率降13％

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局去年去年4月推動「護理人力留任獎勵試辦計畫」，截至今年4月約有6成護理人力回流至醫院，成效頗佳，市長黃偉哲（左三）今也頒獎表揚各醫療機關。記者萬于甄／攝影
台南市衛生局去年去年4月推動「護理人力留任獎勵試辦計畫」，截至今年4月約有6成護理人力回流至醫院，成效頗佳，市長黃偉哲（左三）今也頒獎表揚各醫療機關。記者萬于甄／攝影

為解決護理人力荒，台南衛生局去年去年4月推動「護理人力留任獎勵試辦計畫」，截至今年4月約有6成護理人力回流至醫院，成效頗佳，目前全市護理師約達1萬3977人。市長黃偉哲今也頒獎表揚各醫療機關，肯定各醫院為優化職場環境提升護理留任率的努力。

衛生局表示，「護理人力留任獎勵試辦計畫」針對台南13家急救責任醫院，透過實質獎勵金與公開表揚，盼提升護理友善職場；該計畫去年4月起推動，當時護理執業人力約1萬3566人，今年4月提升至1萬3977人，增加411位護理人員，控床數也由601床降至520床、減少13.48%。

黃偉哲也說，隨高齡人口增加，醫療需求持續成長，三班護病比明年開始實施， 但台南已超前部署，由市府撥出公務預算480萬，提供給醫院作為護理人員留任的獎金，未來市府也將持續與各大醫院合作，提供更多留任誘因與友善職場環境，共同守護市民健康。

衛生局進一步說明，本次試辦計畫獎勵項目包括「醫院營造護理人員友善環境獎」、「降低護理人員離職率績優獎」及「績優個人獎」三大類別，其中，「醫院營造護理人員友善環境獎」方面由柳營奇美醫院及奇美醫院獲評為「特優」。

此外，佳里奇美醫院、台南市立醫院、郭綜合醫院及高雄榮民總醫院台南分院獲評為「優」；安南醫院、衛福部台南醫院、麻豆新樓醫院、成大醫院、衛福部台南醫院新化分院、衛福部新營醫院及台南新樓醫院則獲評為「良」，各院依評定結果可獲10萬元至50萬元不等獎勵金。

「降低護理人員離職率績優獎」則依病床數分組評比，其中A組（401床以上）由安南醫院及柳營奇美醫院獲獎；B組（251至400床）由衛福部台南醫院及台南市立醫院獲獎；C組（250床以下）則由高雄榮總台南分院及衛福部台南醫院新化分院獲獎。

奇美醫院院長林宏榮也分享，院方推動護理人力留任獎勵計畫，導入自主排班、護病比透明化及AI智慧設備，將護理摘要書寫時間由20分鐘縮短至3至5分鐘，每月節省逾6萬分鐘作業時間，減輕行政負擔。

另外，院方也透過夜班津貼與薪級連動制度，搭配多元福利、臨床導師及心理支持制度，打造友善職場，提升留任誘因，今年1至4月護理離職率僅3.5%，留任率近9成，準時下班率提升至93.8%。顯示透過制度化與智慧化整合策略，能成功打造高穩定、高滿意的護理職場環境。

護理師 黃偉哲 人力 衛生局 台南

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